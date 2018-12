Zeman k nám pozval kritikou BIS teroristy, varuje exšéf vojenské rozvědky

Ředitel BIS Koudelka po Zemanově kritice uvedl, že se naší zpravodajské službě podařilo rozbít síť jedné z ruských výzvědných služeb působící na území České republiky a ochromit její činnost, je to dobrá zpráva?

Je to jeden ze zákonných úkolů BIS, „bojovat“ proti agentům cizích státních mocí působících na našem území. Z tohoto úhlu pohledu je to dobré. Tragédie je, že BIS sama musí bojovat tímto způsobem o záchranu svého jména, místo toho, aby to udělal rázně premiér za celou vládu. Byť se premiér Babiš BIS zastal, v tom mediálním humbuku, kdy prezident použil výraz „čučkaři“, to zapadlo. Dehonestaci BIS ze strany pana prezidenta považuji, když použiji velmi mírná slova, za velice nešťastné.

Měl by se prezident vůbec vyjadřovat k práci tajných služeb?

Nikdo by se ze strany politiků neměl vyjadřovat k práci tajných služeb. Pokud mají politici pocit, že zpravodajské služby nefungují dobře, což se klidně může stát, tak mají povinnost věci napravit. Pokud budeme veřejně kritizovat tajné služby, a obzvláště politici, kteří jsou dle zákona příjemci jejich zpráv, tak tím jednoznačně říkáme všem darebáků, lumpům, šmejdům a teroristům, ať na našem území, či na území kteréhokoliv jiného státu: “Pojďte k nám, protože tady se vám bude dařit, nemá vás totiž kdo eliminovat. Protože naše tajná služba, jejímž jedním z hlavních poslání je chránit nás před vámi, nestojí za nic. My to přece víme,

protože my jsme jejími zákazníky.“ To stejné platí, když se vyjadřují bývalí předsedové vlád. Považuji to za laciné a pokrytecké sbírání bodů. Můžeme se totiž zeptat, co oni tehdy udělali pro to, aby služba fungovala lépe.



Na druhou stranu zprávu o rozbití zpravodajské sítě přinesl do médií přímo ředitel BIS. Nepřekročil tím hranici funkce, kterou vykonává?Řekněme, že je to jednání hodně na hraně. Myslím si, že za normálních okolností by něco takového asi nebylo dobře. Obzvlášť když je informace namířena ke konkrétní časové etapě. Ředitel uvedl, že se akce odehrála letos. Neříkám, že to tak bude, ale můžeme se stát svědky toho, že ruská strana si z toho udělá legraci a že to popře. Tím přispěje k dehonestování BIS. Když už se ředitel tajné služby musí takto zachovat, tak je to prostě špatně, ale je třeba říci, že ředitel Koudelka tohle nezačal. On službu jenom brání.

Jak velký úspěch je z hlediska BIS rozbití zpravodajské sítě?

Jsou to situace, které nejsou úplně ojedinělé, zároveň se ale nedá říci, že by byly na denním pořádku. Je to samozřejmě dobrá práce. Taková záležitost se dlouhodobě sleduje, dlouhodobě se získávají důkazy, služba se také snaží odhalit všechny články té sítě. Rozhodně to není tak, že když přijdou na jednoho, okamžitě po něm skočí. Snaží se především zjisti, kdo všechno na našem území z našich obyvatel jim případně pomáhá. Bez zdrojů z našeho území by tady sítě ruských, ale i jiných špiónů, neměly co dělat. Samotný počet špiónů ještě neznamená, že se jedná o síť, která by nás ohrožovala. Pouze v momentě, kdy se jim podaří infiltrovat do řad českých občanů, institucí a získávají utajené informace či získávají ke spolupráci naše občany. Až pak je to skutečná síť a povinností BIS je ji sledovat a rozbít.

Jak taková síť funguje?Jak si představit ruské nebo čínské špióny, kteří operují na našem území?

Nezužujme to pouze na Rusy a na Číňany. Uvědomme si, že na zastupitelských úřadech cizích mocí jsou téměř vždy pracovníci tajných služeb, ať už civilních nebo vojenských. Se stoprocentní jistotou se dá říct, že pracovník vojenského oddělení daného státu je příslušníkem dané vojenské tajné služby té země. Mezi civilními diplomaty jsou také pracovníci civilní rozvědky. Ti ale bývají i známi. Ne sice tak, že by se to napsalo na každé dveře, ale SVR, CIA nebo MI6 a řada dalších jsou tu deklarovány. Takže naše strany vědí, že konkrétní osoba je příslušníkem SVR nebo CIA a je tu na spolupráci. Pak je tu řada lidí, kteří zde působí pod krytím obchodních společností, novinářské práce a

podobně. Vždycky záleží na tom, jak jsou svoji „legendu“ schopni unést. Pokud ze sebe dělá například novináře, musí být schopen vykonávat novinářskou profesi tak, aby byl pro kontrarozvědku dané země těžko odhalitelný, že tady dělá ještě něco jiného. Ti lidé mají deklarované zaměstnání a většinově nejsou kryti žádnou imunitou diplomatických pasů, ale zároveň pracují pro některou ze služeb své země.

Síť je tvořená nějakým vedoucím neboli rezidentem, ke kterému jsou přiřazeni ještě tři až čtyři další pracovníci. Pokud tito lidé nic nevytvářejí nebo se jim nepodařilo nikam proniknout a nepůsobí z hlediska bezpečnosti problém pro danou zemi, tak bych tomu já osobně ještě síť neříkal. Z mého pohledu jde o síť až ve chvíli, kdy tady tito lidé něco budují a ohrožují vážným způsobem bezpečnost této země. Ze strany BIS muselo dojít k tomu, že na síť přišla, měla pod kontrolou její aktivity, případně aktivity občanů této země, kteří jim pomáhali nebo s nimi spolupracovali.

Dá se říci, že aktivity zahraničních zpravodajských služeb u nás sílí?

Nějakou dobu už přímo v oboru nejsem, když ale vidím zprávy, které se příliš neliší, v zásadě se opakují podobné potíže. To znamená, že zaprvé se aktivity neutlumují a zadruhé to samozřejmě souvisí se zahraniční politikou. Jestliže je pro Rusko největším nepřítelem NATO a jedním z jeho hlavních cílů je rozmělňování integračních procesů Evropské unie, pak je jenom logické, že budou spíše působit v zemích, které navenek, ale i uvnitř neukazují, že by byly jednoznačně orientované ve smyslu členství v obou těchto institucích. Pokud zde mají dostatek přívrženců, kteří jsou s nimi schopni spolupracovat, a pokud jsou tady i jiné věci, které je zajímají, to znamená vědecký výzkum, jaderný výzkum a tak dále, pak se apetit takové země jednoznačně zvyšuje.