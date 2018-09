Obsah České televize je smrdutý koktejl, kritizoval Zeman

„České televizi (ČT) je potřeba snížit rozpočet, aby neplýtvali našimi penězi na pořady typu Reportéři ČT, 168 hodin nebo na Zprávičky,“ prohlásil prezident Miloš Zeman. Moderátor pořadu Jaromír Soukup se Zemanem souhlasil „Pořad 168 je agitka, nemáte pocit, že se ČT utrhla z řetězu? ptal se.

Podle Zemana musí ČT procházet pravidelnou a veřejnou kontrolou. „Zprávičky se staly jedním z důkazů zaujatosti. Tento pořad je zamýšlen jako indoktrinace pro děti,“ myslí si Zeman. Nelíbí se mu, že jsou v pořadu zobrazeny děti, které kreslí automaticky rakety, protože je to pro ně něčím normálním.

„Děti tam učí, že Pásmo Gazy okupuje Izrael. Přitom tam ve skutečnosti vládne palestinská teroristická organizace Hamás. Je to elementární neznalost lidí, kteří pořady pouštějí,“ podotkl Zeman. Dodal, že Česká televize není objektivní.

„Stala se názorovou platformou sama o sobě,“ utvrdil prezidentův názor Soukup.

Zeman v Týdnu s prezidentem kritizoval i hrozící internetovou cenzuru. „Tištěná média upadají a kromě Blesku klesá jejich náklad. Dříve se proti cenzuře bojovalo, teď už to neplatí,“ konstatoval.

Ministerstvo průmyslu má od Zemana pětku

Zeman, ač podle svých slov bývá k vládě kritický, jí dává jedničku s hvězdičkou. Výjimku však tvoří ministryně průmyslu a obchodu, které dal pětku za to, že nemá hotovou energetickou koncepci. „Je důležité, aby jednotlivé investiční akce byly uspořádány podobně jako v dopravě. Mají tam, že to postavíme od do a vloží se do toho ty a ty peníze. U tohoto rezortu to takto není, proto ta pětka,“ známkoval prezident.

Řeč přišla také na výsledky hlasování českých euro poslanců, z nichž někteří podpořili návrh na zahájení řízení proti Maďarsku. Podle návrhu by mohla být Maďarsku odebrána hlasovací práva v Evropské unii.

„Ti, kteří se tvářili solidárně, mají najednou plná ústa kritiky. Je to nedostatek skutečné solidarity,“ myslí si Zeman. Dodal, že vede v patrnosti, kteří poslanci hlasovali pro zahájení řízení a zmínil jméno Poche (ČSSD) a Niedermayer (TOP 09).