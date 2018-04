Zeman odletí na Slovensko, před Bratislavou dá přednost Tatrám

Ve čtvrtek Zemana čeká v Grandhotelu Kempinski ve Štrbském Plesu oficiální uvítání. Podle oficiálního programu by se zde měl setkat se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou a slovenským premiérem Peterem Pellegrinim.



„Při prosincové návštěvě Slovenska se prezidenti dohodli, že pokud bude pan prezident znovu zvolen, setkají se ve Vysokých Tatrách. Jde o výjimečnou událost potvrzující mimořádně přátelské vztahy,“ řekl iDNES.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček.



Podle Ovčáčka lze očekávat, že se prezidenti budou bavit o oslavách stého výročí založení Československa, o nadcházejícím předsednictví Slovenska ve Visegrádské čtyřce nebo o otevření Českého domu na Slovensku. Toto téma Zeman otevřel už loni v prosinci. „Byla by tam půvabná hospůdka s českým pivem, s českou kuchyní. Něco, co by obohatilo Bratislavu z kulinářského hlediska,“ vtipkoval tehdy český prezident. Hlavy státu ve Štrbském plesu zřejmě proberou i současnou politickou situaci na Slovensku i v Česku.

Slovensko je zemí, kterou Miloš Zeman navštívil v roli hlavy státu nejčastěji. Následující cesta bude již jeho osmou oficiální státní návštěvou Slovenské republiky. Prezident zde bude tentokrát nejen úřadovat, ale čas mu zbude i na zábavu. Kromě oficiálních setkání na něj totiž čeká i projížďka kočárem kolem Štrbského Plesa.

Zemanova cesta na Slovensko bude i zřejmě poslední oficiální akcí pro českou velvyslankyni Livii Klausovou, která se na vlastní přání rozhodla ve funkci skončit. Podle informací Blesku jsou hlavními důvody únava a touha věnovat se více vnoučatům (podrobnosti o konci Klausové coby velvyslankyně najdete v tomto článku). Vedení ambasády tak dočasně převezme její zástupce Pavel Sladký.