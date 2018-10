Uráží a ještě kecá. Politici se distancují od Zemanových výroků o Romech

„Nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. Když pracovat odmítli, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení. Romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali. Je to velmi humánní metoda a zpravidla se osvědčuje,“ uvedl prezident Miloš Zeman minulý týden v Kojetíně na Olomoucku.

Tento pátek pak Zeman prohlásil, že 90 procent českých Romů nepracuje. Při odchodu z volební místnosti na pražských Lužinách řekl: „Já si vážím všech Romů, kteří pracují. Bohužel jich je jen deset procent.“



Vůči jeho výrokům se vyhranili nejen Romové, kteří začali na sociálních sítích zveřejňovat své fotky z práce, ale také politici.

„Nenávistí se můžete zalknout, ale nemůžete ji jíst. Od pana Zemana jde o průhlednou hru. Nabízí jedněm zášť k Romům, druhým k novinářům, třetím k Pražanům, čtvrtým k... dosaďte si sami. Štve jedny proti druhým, abychom se nespojili proti němu,“ napsal na Twitteru Jiří Dienstbier z ČSSD.

„Když se narodil Nick, přijeli moji romští přátelé až z Ostravy, aby mu dali Madonku. Volají často, jestli pro ně nemám práci, zakázku, jak se mám, jak se mají oni. Živnostničí. Sakra, Miloši, cos pro ně kdy udělal a kdo Ti dal právo je takhle urážet?“ přidal se expremiér Mirek Topolánek.

Podle bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska jsou Zemanovy výroky ohavné.

„Ohavné by to bylo, i kdyby to řekl kdokoliv v hospodě čtvrté cenové kategorie. Když to řekne prezident republiky, který by měl být prezidentem všech občanů, je to nepřijatelné a ohavné,“ vyjádřil se pro iDNES.cz Kalousek.



Redakci iDNES.cz sdělili své názory také předseda STAN Petr Gazdík, místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka a Miroslava Němcová (ODS). „My s jeho výroky nesouhlasíme. Prezident má lidi stmelovat, ne rozdělovat. Jeho výroky společnost rozdělují,“ uvedl Gazdík.

Podle Jurečky jsou výroky Zemana nepřijatelné. „Jak se ukázalo, tak je tady velká část Romů, kteří poctivě pracují. Politik by se měl snažit aby byl ten, kdo pozitivně tyto lidi integruje. Měl by se snažit o to, aby tito lidé měli kvalitní vzdělání a pracovali,“ myslí si.

„Nelíbí se mi, jak hlava státu hovoří o části občanů této země. Rozumím těm, kteří mají špatnou zkušenost s některým Romy, ale rozhodně odmítám, aby byli všichni házeni do jednoho pytle,“ sdělila Miroslava Němcová.

Romové umisťují na sociální sítě své fotografie v práci. Reagují tak na slova prezidenta Zemana z cesty po Olomouckém kraji.

Když Zeman hovořil o Romech a nezaměstnaných poprvé, vyvolalo to mezi Romy na sociálních sítích odpor. Během pár hodin svou fotografii při práci nahrálo na Facebook stovky Romů. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na to pak reagoval, že Romové se stali obětí dezinformační kampaně.



„Uráží a ještě kecá,“ vyslal na sociální sítě Jiří Dolejš (KSČM) a sdílel tweet se statistikou toho, kolik Romů v Česku pracuje.

Podle Moniky Mihaličové z organizace ROMEA je v Česku 150 tisíc ekonomicky aktivních Romů a v sociálně vyloučených lokalitách je jich ekonomicky aktivních 75 tisíc. „Pokud bychom vycházeli z posledních čísel z roku 2015, tak kolem 50 tisíc Romů v těchto lokalitách nemá práci. Znamená to, že 70 procent Romů pracuje,“ uvedla Mihaličová.

Na páteční tiskové konfrenci Zeman glosoval: „Jak víte, já jsem při několika veřejných vystoupeních uvedl, že na základě mých návštěv v takzvaných vyloučených lokalitách a řadě dalších měst a oblastí, jsem dospěl k názoru, který mně sdělovali starostové a další komunální představitelé, že 90 procent Romů v těchto oblastech nepracuje. Jsem tedy rád, že jsem dostal fotografie oněch deseti procent a děkuji za ně.“



„Mám pocit, že prezident pracuje tak na 10 %. Ale kdyby vůbec, bylo by to snad lepší,“ komentoval Zemanovy výroky poslanec Evropského parlamentu Petr Ježek.

„Vybagrovat bahno ze dna naší společnosti! Prezident republiky promluvil o novinářích a o Romech. Začala podzimní sezona. Nám nezbývá, než si vzít holínky a gumové rukavice, kýbl a kartáč. Sto let republiky vyžaduje noblesnější styl,“ vyjádřil se také kandidát do Senátu Pavel Fischer.



Ve volební místnosti Zeman neurážel jen Romy, ale i redaktorku Českého rozhlasu, která se prezidenta ptala, koho kromě Aleše Michla jmenuje do bankovní rady České národní banky. „Média to jméno už zmínila, inteligentní novinář si toto zjistí a zeptá se mě, jestli to mohu potvrdit,“ reagoval Zeman. „A zavřete tu pusu. Když ji máte otevřenou, nesluší vám to,“ řekl Zeman.

„Ke všem těm ubohým výrokům prezidenta ČR bych velmi rád napsal asi jen toto: a zavřete už tu pusu, nesluší Vám to,“ napsal na Twitter místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.