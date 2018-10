Zeman: Varuji ČSSD před tím, aby se rozštěpila. Senát má vést Kubera

„Je to člověk, který skončil jako třetí při kandidatuře na předsedu strany,“ připomněl Zeman. A to podle něj není něco, čím by se mohl Chovanec chlubit.



„Nelze nadále zůstávat nedůstojným fíkovým listem této vlády. Měli bychom jasně formulovat naši cestu, jak z kabinetu odejít a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení. Tolerance by byla možná za dodržení jasně stanovených podmínek. Hlavním lékem na naši neschopnost a nesrozumitelnost je ale tvrdé lůžko opozice, nikoliv teplo vládních limuzín,“ napsal Chovanec v dopisu podle něj původně určeném členům plzeňské ČSSD, který však nakonec v pondělí zveřejnil i na Facebooku.



Senátem podle Zemana lidé pohrdají a zaslouží zrušit

Prezident Zeman se také v rozhovoru s velkým despektem v pondělí vyjádřil k další existenci Senátu. „Instituce, které voliči nevěří a kterou pohrdají, je hodná zrušení,“ prohlásil.

Cestou ke zrušení Senátu je podle něj to, že mu Sněmovna bude škrtat peníze v rozpočtu. „Jedině Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet, kde je i kapitola výdaje na Senát,“ řekl Zeman.



„Co je u nás důležité, je hlasování o důvěře vládě a o státním rozpočtu,“ řekl prezident a podotkl, že o tom hlasuje jen Sněmovna, která také u prostých zákonů může Senát přehlasovat většinou 101 hlasů.„Senát jako takzvaná pojistka demokracie může fungovat pouze u ústavních a volebních zákonů,“ připomněl a dodal, že předkládání takových návrhů se může vláda vyhnout.

Dvoukomorový systém mají podle Zemana většinou větší země, zatímco malým stačí systém jedné komory. Jako vhodného kandidáta na předsedu Senátu vidí Jaroslava Kuberu z ODS. „Mně do toho nic není, ale na druhé straně jako občan bych uvítal, kdyby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost,“ řekl Zeman.

Závistiví trpaslíci Kuberu nedovolí, míní prezident

Je si ale jist, že Kubera Senát nepovede. „Za těch 30 let v politice jsem se to naučil. Vůči každé osobnosti je tolik závistivých trpaslíků, že se nakonec neprosadí,“ konstatoval Zeman.

Prosadí se tak podle něj zřejmě například „exstarosta Krásné Lípy“, kterého vůbec nezná. Zbyňka Linharta, který je od roku 2014 senátorem za obvod Děčín a dříve vedl Krásnou Lípu, považuje za jednoho z vhodných kandidátů šéf STAN Petr Gazdík.