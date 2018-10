Zeman: Varuji ČSSD před tím, aby se rozštěpila. Senát má vést Kubera

„Je to člověk, který skončil jako třetí při kandidatuře na předsedu strany,“ připomněl Zeman. A to podle něj není něco, čím by se mohl Chovanec chlubit.



„Nelze nadále zůstávat nedůstojným fíkovým listem této vlády. Měli bychom jasně formulovat naši cestu, jak z kabinetu odejít a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení. Tolerance by byla možná za dodržení jasně stanovených podmínek. Hlavním lékem na naši neschopnost a nesrozumitelnost je ale tvrdé lůžko opozice, nikoliv teplo vládních limuzín,“ napsal Chovanec v dopisu podle něj původně určeném členům plzeňské ČSSD, který však nakonec v pondělí zveřejnil i na Facebooku.



Senátem podle Zemana lidé pohrdají a zaslouží zrušit

Prezident Zeman se také v rozhovoru s velkým despektem v pondělí vyjádřil k další existenci Senátu. „Instituce, které voliči nevěří a kterou pohrdají, je hodná zrušení,“ prohlásil.

Cestou ke zrušení Senátu je podle něj to, že mu Sněmovna bude škrtat peníze v rozpočtu. „Jedině Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet, kde je i kapitola výdaje na Senát,“ řekl Zeman.



„Co je u nás důležité, je hlasování o důvěře vládě a o státním rozpočtu,“ řekl prezident a podotkl, že o tom hlasuje jen Sněmovna, která také u prostých zákonů může Senát přehlasovat většinou 101 hlasů.„Senát jako takzvaná pojistka demokracie může fungovat pouze u ústavních a volebních zákonů,“ připomněl a dodal, že předkládání takových návrhů se může vláda vyhnout.

Dvoukomorový systém mají podle Zemana většinou větší země, zatímco malým stačí systém jedné komory.

Jako vhodného kandidáta na předsedu Senátu vidí Jaroslava Kuberu z ODS, protože je to podle něj výrazná osobnost.