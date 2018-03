Zeman chce trestat „zpupné“ hejtmany. Letos navštíví jen některé kraje

Po lednovém druhém zvolení hlavou státu hodlá Zeman ve svých „spanilých jízdách“ do regionů pokračovat. Tentokrát ale s vědomím, že v budoucnu už nikdy o hlasy voličů usilovat nebude. Při plánování svých cest se tedy hodlá řídit pravidly, která lze hodnotit jako politicky motivovaná.

„Výjezdy do krajů by měly začít někdy na konci dubna. Budou se řídit v sestupném pořadí procentem hlasů, které jsem v tomto kraji v prezidentské volbě získal. Zadruhé v každém kraji navštívím podle stejného kritéria tři města a jednu obec,“ řekl MF DNES prezident v exkluzivním rozhovoru, jenž v plném znění vyjde ve čtvrtečním vydání.

Tím ovšem Zemanovo „potrestání neposlušných regionů“ nekončí. Prezident se chce vymezit i proti hejtmanům, kteří se veřejně ozvali s tím, že jejich úřady za jeho návštěvu kraje nehodlají platit stovky tisíc korun. Každá několikadenní návštěva regionu totiž vyšla v průměru na 370 tisíc, v některých případech dosahovala až na částku okolo tři čtvrtě milionu korun.

Prezidentské volby Kde Zeman (mimo Prahu) prohrál: Středočeský kraj 46,96 % Královéhradecký kraj 49,26 % Liberecký kraj 49,40 % Kde Zeman vyhrál: Moravskoslezský kraj 62,31 % Ústecký kraj 61,77 % Olomoucký kraj 59,17 % Karlovarský kraj 57,61 % kraj Vysočina 55,84 % Plzeňský kraj 54,95 % Zlínský kraj 54,22 % Pardubický kraj 52,44 % Jihomoravský kraj 51,95 % Jihočeský kraj 51,09 %

Mezi hejtmany, kteří takové peníze za Zemanovy návštěvy vydávat nehodlají, patří například královéhradecký Jiří Štěpán z ČSSD, liberecký Martin Půta z hnutí STAN či lidovecký hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Ten ostatně Zemanovu návštěvu odmítl z rozpočtu kraje platit už loni a prezident ji pak na to konto zrušil.

„Kde si hejtmani nepřejí, abych byl jejich hostem, jednoduše navštívím jen ta tři města a jednu obec a nic víc. To znamená, že odpadne setkání s krajským zastupitelstvem, s podnikateli, s osobnostmi kraje či s příspěvkovými organizacemi. Nu, právě proto, že na tato setkání padla větší část nákladů na moje cesty do krajů. A samozřejmě, že ta tři města a jednu obec pokryje rozpočet prezidentské kanceláře,“ uvedl Zeman.

Prezident Miloš Zeman si je přitom evidentně dobře vědom, že je jeho rozhodnutí kontroverzní a nejspíš vyvolá povyk, protože může být pokládáno za nástroj politické msty.

Ovčáček před prezidentskými volbami tvrdil, že cesty do krajů nejsou kampaň:

„Já jsem na povyky zvyklý. Celou dobu mé politické činnosti, zhruba od roku 1993, jsem slyšel povyk, že zničím sociální demokracii, že její vláda nikdy nebude úspěšná, že nikdy nevyhraji prezidentské volby. Ani poprvé, natož podruhé. No a vidíte, všechny tyto povyky skončily v písku. Proč bych se měl o nějaké povyky starat?“ odpověděl Zeman na otázku MF DNES.



Například Jiří Čunek trvá na tom, že statisíce platit nebude. „Aby si tady jeho spolupracovníci nekontrolovaně pili, co chtěli, není možné. My takové večírky neděláme, ať si to financují sami,“ řekl. „Kdybychom se takhle chovali ke krajskému rozpočtu v rámci krajských porad, tak nás zavřou,“ dodal Čunek.

Ustupovat nehodlá ani liberecký Martin Půta. „Je právem pana prezidenta se rozhodnout, kam pojede a kam ne. Rád ho pozvu, když bude chtít přijet. Ale pravidla návštěvy by se měla určovat dohodou obou stran,“ konstatoval.

Prezident Zeman na návštěvě Ústeckého kraje (říjen 2017):