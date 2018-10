Zeman jmenoval novou místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu Pořízkovou

14:35 , aktualizováno 14:35

Miloš Zeman v úterý jmenoval na Pražském hradě Barbaru Pořízkovou do funkce místopředsedkyně NSS. Do října byl předsedou soudu Josef Baxa, který ve funkci působil od jeho vzniku v roce 2003. NSS má také od října nového předsedu Michala Mazance, který také Pořízkovou do funkce navrhl.