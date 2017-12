Zemana propagují nové plakáty, do debat nepůjde ani před druhým kolem

Na plakátech, které jsou rozvěšeny na sloupech veřejného osvětlení například na pražském Žižkově, je starší fotografie Zemana, nápis Zeman znovu 2018, jeho volební číslo a zasněžený Pražský hrad. Jako zadavatel je uvedena Strana práv občanů (SPO) a zpracovatel sdružení Přátelé Miloše Zemana. SPO Zeman založil a dočasně i vedl, teď je jejím čestným předsedou. Strana mu zajišťovala mimo jiné sběr podpisů občanů potřebných pro kandidaturu.

Plakáty jsou podobné billboardům, které nechalo vylepit na začátku prosince sdružení Přátelé Miloše Zemana. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček tehdy uvedl, že umístěny byly s vědomím Zemana a náklady budou započteny podle zákona do volebního financování. Ve čtvrtek řekl, že „jde o stejnou situaci jako v případě billboardů“. Zeman stále odmítá, že jde o jeho kampaň.

„Pan prezident dodrží svůj závazek, který veřejně oznámil 10. března 2017, tedy že nebude chodit do žádných takových debat, a to platí i pro debaty mezi prvním a druhým kolem. Pan prezident se zavázal, že nebude útočit na své protikandidáty a takový formát taková debata neumožňuje,“ řekl iDNES.cz Ovčáček. Bude nadále chodit diskutovat jen s majitelem televize Barrandov Jaromírem Soukupem.



Do voleb se Zeman setká s Babišem a půjde do Sněmovny

Do voleb počítá Zeman jen se dvěma akcemi s jeho účastí. „Tou první je tradiční novoroční oběd s premiérem, který se uskuteční v Lánech 2. ledna a pak 10. ledna vystoupení v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Do voleb se už neuskuteční žádná cesta do regionů nebo nějaká zahraniční cesta,“ řekl iDNES.cz Ovčáček.

Za uplynulý týden dostal Zeman na kampaň podle ČTK od tří dárců téměř čtyři miliony korun. Dva miliony korun dostal od firmy DAKO-CZ. Patří do holdingu Czechoslovak Group zbrojaře Jaroslava Strnada. Další milion korun mu darovala firma Composite Components, za kterou stojí Petr Rusek, jenž mimo jiné působí jako předseda představenstva firmy Tatra Trucks patřící do Strnadova holdingu. Ve středu Zeman dostal 900 tisíc korun od Jana Nekoly z Jíloviště. Zeman má nyní k dispozici téměř 4,4 milionu korun.