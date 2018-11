Dvaasedmdesát hodin prezidentovi v patách. V Číně je Zeman mezi svými

Ve velkém sále čínského výstavního centra v Šanghaji to v pondělí ráno hučí jako v úle. Je sice sotva šest hodin ráno a program začíná až ve tři čtvrtě na deset, ale zadní řady už jsou zcela zaplněny novináři. Číňané holt mají rádi pořádek a na všechno mají předpisy. A když má jejich první mezinárodní dovozní veletrh svým projevem zahájit sám prezident Si Ťin-pching, platí to dvojnásob.

Z reproduktorů se stále dokola line slavnostní znělka a na velké obrazovce za řečnickým pultem se střídají fotografie a představení zhruba dvacítky státníků z celého světa, prezidentů a premiérů, kteří se akce účastní. Na prvním místě je samozřejmě čínský vůdce.

Už jako druhý ale na rozespale mžourající žurnalisty ze stěny shlíží „Jeho Excelence Miloš Zeman, prezident České republiky“. Až za ním další. Včetně ruského premiéra Dmitrije Medveděva, maďarského Viktora Orbána či třeba prezidenta Keni a dalších.

Na rozdíl od nich přitom Zeman na slavnostním zahájení ani nepromluví. V přilehlém mozaikovém sále, kam se přes kontroly z toho hlavního nedá projít, si pro fotografy „pouze“ potřese rukou se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Je to jejich nejkratší setkání z pěti během pouhých tří dnů. A to během nich Zeman ještě dostane pozvánku na setkání další – na dubnovou konferenci Belt nad Road Forum v Pekingu. „Ačkoli jsem starý pán a nemám rád cestování, vaší pozvánce nedokážu odolat,“ řekl Zeman čínskému prezidentovi.

Ostatně na většině oficiálních fór tam měl pro Číňany jen slova chvály. „Česká republika je přátelskou zemí.“ Nebo: „V Číně se cítím jako přítel.“ To jsou jen některé z jeho výroků na oficiálních fórech, kterých se účastnili i jeho poradce Martin Nejedlý, zmocněnec pro Čínu Jaroslav Tvrdík, kancléř Vratislav Mynář či představitelé PPF v čele s Vladimírem Mlynářem.

Prezident Miloš Zeman tentokrát do Číny vyrazil s doprovodem dvěma letadly. V prvním byl on sám s manželkou Ivanou a čtveřice ministrů – zahraničí Tomáš Petříček, průmyslu Marta Nováková, dopravy Dan Ťok a zemědělství Miroslav Toman. Dále pak zaměstnanci Hradu, ministerští úředníci a pár podnikatelů, především pak zbrojař a zakladatel holdingu CSG Jaroslav Strnad, který jel do Číny prodávat podvozky na nákladní auta Tatra.

Ve druhém letadle letělo o dvě hodiny později několik desítek podnikatelů pod vedením šéfa hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. „Viděli jste, že už to nejsou jenom izolované výhonky několika málo podnikatelů, ale že je to masivní účast. Vladimír Dlouhý říkal, že v životě nevedl tak početnou podnikatelskou delegaci. Vážím si toho, že zaseté semínko vyrostlo a je z toho docela pěkná kytka,“ konstatoval na konci návštěvy Miloš Zeman.

Hlavními „hvězdami“ těch nejdůležitějších setkání kromě prezidenta byli právě jeho poradce Martin Nejedlý a zmocněnec pro Čínu Jaroslav Tvrdík či Vladimír Mlynář z PPF, kteří do Šanghaje přiletěli „po vlastní ose“. Kromě nich se měl podle programu setkání národních delegací za účasti obou prezidentů účastnit za PPF také Jiří Šmejc.

Silnice? Vyklidíme

Už od prvních okamžiků po příletu do Šanghaje bylo vidět, že si Číňané českého prezidenta považují. Silnice po cestě z letiště do prezidentského hotelu Mandarin Oriental byly liduprázdné, nikdo s výjimkou hlídkujících policistů se k nim nemohl ani přiblížit.

Číňané totiž, jak je při státních návštěvách jejich zvykem, průjezdovou trasu i okolní ulice pro veřejnost uzavřeli. „Jinak byste tam za plného provozu jeli tak hodinu, možná hodinu a půl,“ odhadoval jeden z Čechů žijících v Číně.

Zatímco ministr zahraničí Petříček po příletu vyrazil odhalit pamětní desku do Muzea židovských uprchlíků, protože do Šanghaje během druhé světové války uteklo před holokaustem i několik stovek Čechů, Miloše Zemana čekal po jedenáctihodinovém letu pár hodin odpočinek. Na půl osmou tamního času už ale mířil na večeři s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Pětkrát Si

Podruhé se spolu viděli při výše zmíněném „hendšejku“, jak se říká potřesení rukou pro fotografy, při zahájení dovozního fóra na výstavišti.

Potřetí v prostorách Českého národního stánku, který si Si Ťin-pching vybral k osobní návštěvě a kde nechyběl ani ruský premiér Dmitrij Medveděv. Zeman jim tam zahrál na klavír skladbu Sentimental Journey, z čehož se objevily fotky nejen v českých, ale i v čínských novinách.

Mimochodem, Zeman byl na tento svůj výstup náležitě pyšný. „Včera jsem měl klavírní koncert, ale jsem prezident a hudební produkci dělám jen jako vedlejší obor,“ poznamenal třeba v úvodním projevu při zahájení úterního Česko-čínského obchodního fóra v hotelu Mandarin Oriental. A tamtéž si ještě na konci závěrečné tiskové konference postěžoval, že se ho na to žádný z přítomných žurnalistů nezeptal.

Nicméně v pondělí po svém hudebním čísle Zeman ještě po boku Si Ťin-pchinga recipročně navštívil čínský stánek. Setkání čtvrté.

No a pátým bylo ono popisované separátní jednání českých delegací v sídle bývalého prezidenta a vlády v Šanghaji. Skoro to budilo zdání, že bez sebe ti dva během těch několika desítek hodin ani nemohou být.

Spokojená PPF i Strnad

Vybraní podnikatelé si tuto „náklonnost“ obou prezidentů očividně pochvalovali. Ostatně skupina PPF Petra Kellnera v Šanghaji podepisovala hned dvě memoranda o budoucí spolupráci – s čínským výrobcem mobilů a dodavatelem telekomunikačních technologií Huawei a také s obří státní investiční společností CITIC.

To je přesně ta, která v Česku přebírá skupinu CEFC poté, co v Číně kvůli korupci zatkli Jie Ťien-minga. Kromě jiného stále poradce prezidenta Zemana.

Podle informací MF DNES mohou obě tato memoranda poměrně úzce souviset. A pokud půjde vše dobře, mohla by se spolupráce PPF a CITIC přenést z Číny i do České republiky. Byť to v prostorách českého potravinářského stánku Vladimír Mlynář popíral s tím, že je zajímá jen byznys v Číně.

Mimochodem, s vedením společnosti CITIC se prezident setkal i separátně.

Spokojen byl rovněž šéf Tatry Jaroslav Strnad, který si na zpáteční cestě pochvaloval, že se s Číňany skutečně dohodl na dodávkách jejich podvozků pro nákladní auta. Pro začátek by jich prý v příštím roce mohlo být i sto, navíc podle něj není vyloučeno, že by se časem mohli podílet třeba i na výrobě karoserií.

Ministr zemědělství Miroslav Toman zase odjížděl s příslibem, že čínská strana už opravdu udělí certifikáty pro vývoz mléka, masa a vína do Číny, což jako zásadní dohodu zmiňoval už před dvěma roky při své návštěvě Pekingu tehdejší premiér Bohuslav Sobotka a pár měsíců po něm i minulý ministr zemědělství Marian Jurečka. Teď už by prý ale certifikáty opravdu měly být. Říkal Toman.

Sám Zeman přitom mezi výsledky své cesty jmenoval trochu jiné věci. „Jsem rád, že se podařilo věci posunout v mnoha oblastech. Zmínil bych jen podpis dohody o dodávce letadel L-410. Ale protože jste pozorní novináři, tak jste si jistě všech uzavřených dohod všimli sami a není nutné, abych vám napovídal.“

Popelníček tu mají

Jakkoli byla trojdenní cesta do Šanghaje se dvěma sedmihodinovými posuny tam i zpět poměrně náročná, Miloš Zeman ji evidentně zvládal dobře. Přinejmenším na sobě únavu nedával příliš znát. Třebaže ho po prostorách výstaviště a druhý den i v hotelu Mandarin Oriental mezi návštěvami Česko-čínského obchodního fóra a setkáním s viceprimátorem Šanghaje vozili v poněkud větší obdobě golfového vozíku.

Svoji vzájemnou náklonnost s Číňany několikrát demonstroval i tím, že si nechal přinést „popelníček“ a zapálil si i tam, kde je to přísně zakázané. Běžného smrtelníka by za to přinejmenším vyvedli, ale spíš by dopadl mnohem hůř.

Až na závěr setkání s novináři – krátce před odletem do Prahy – i sám prezident připustil, že už toho má nejspíš plné zuby a potřebuje se pořádně vyspat. Při sáhodlouhé cestě zpět měl příležitost. Na rozdíl od své manželky Ivany a ostatního osazenstva letadla ani nevystupoval při mezipřistání v ruském Novosibirsku.

A po příletu ho ještě, než mohli vystoupit ostatní, okamžitě odvezli do Lán. Tam měl prý včera den, který jeho spolupracovníci někdy označují jako „pyžámkový“. Tedy odpočinkový.

Zemanova lidská práva

Ještě předtím ale typicky „zemanovským“ způsobem vyplísnil redaktorku České televize, která se ho ptala na dodržování lidských práv v Číně.

„Pane prezidente, paní Merkelové jste řekl, že uděláte všechno proto, abyste ji dohnal v počtu návštěv Číny. Paní Merkelová si ale vždycky najde čas, aby se sešla i se zástupci občanské společnosti. Naposledy se setkala například s manželkou vězněného právníka. Budete ji i v tomto ohledu následovat?“ položila zpravodajka ČT Barbora Šámalová první dotaz na tiskové konferenci.

„Ale já už jsem to udělal, paní Šámalová. Kdybyste byla informovanější, tak byste to věděla. Já jsem se dokonce setkal s několika zástupci občanské společnosti. Nikoli teď, protože na to nebyl čas, ale seděli jsme v takové příjemné restauraci v Pekingu minule, nebo předminule, to už si přesně nepamatuju,“ odpověděl Zeman.

„Tam byl jeden bloger, jeden autor – politolog, kterému vycházejí knihy. Nu, a diskutovali jsme o budoucnosti čínské společnosti. Takže to už mám za sebou a teď se věnuji ekonomické diplomacii,“ dodal.