Spojenectví musí být konkrétní čin, podpořil Zeman misi českých vojáků

„Stát by neměl lidi otravovat, měl by být vstřícný,“ uvedl premiér Andrej Babiš v rozhovoru u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa. Jeho hlavní rolí ve vztahu k občanovi by podle něj mělo být zajištění bezpečnosti, vzdělání a lékařské péče.

Prezidentu Miloši Zemanovi se líbí myšlenka širší možnosti občanů rozhodovat o politických záležitostech, podpořil například přímou volbu starostů a primátorů, ale také možnosti většího využití referenda. Zaměstnanci by měli podle něj mít větší podíl na rozhodování v podnicích kde pracují podobně jako v Německu.

„Ano já jsem pro to, aby se Evropa sjednocovala,“ řekl Zeman. Upřesnil, že by se specificky měla unie sjednocovat tam, kde je silnější v celku než jako jednotlivec. Jmenoval například migraci nebo fiskální politiku.

Podle premiéra Andreje Babiše bychom se v Evropské unii měli naopak zaměřit spíše na budování samostatnosti. „Musíme se vrátit ke čtyřem základním dohodám,“ nastínil premiér základní směr, kterým by měla Česká republika v rámci Evropské unie směřovat. Podpořil tak volný pohyb zboží, lidí, služeb a kapitálu. Dodal, že by Česká republika měla v unii zastávat aktivnější roli. Uvedl, že i když jsme menší národ, můžeme podávat návrhy pro celou Evropu.

„Spojenectví musí být konkrétní čin, pro mě je takový konkrétní čin spoluúčast našich vojáků na misi v Afghánistánu,“ podpořil prezident účast českých vojáků na zahraniční misi. Babiš je přesvědčen, že se můžeme spolehnout na své spojence. Dodal, že i Českou republiku považuje za spolehlivého spojence pro své zahraniční partnery.

Podle Babiše Evropa ve válce v Sýrii zaspala

„Dostali jsme se zase do situace kvazistudené války,“ řekl premiér s tím že především ve válce v Sýrii Evropa zaspala. Okupaci Krymu považuje za nepřijatelnou, zároveň ale prohlásil, že Rusko za hrozbu nepovažuje. Prezident Miloš Zeman se označil za příznivce ekonomické diplomacie. Na otázku, jestli Rusko považuje za hrozbu, přímo neodpověděl. Zdůraznil, že je důležité s Ruskem udržet dialog. Oba politici považují za největší hrozbu současnosti terorizmus.

Na otázku, jestli měla být KSČ po roce 1989 zrušena premiér přímo neodpověděl. „Chovají se jako standardní politická strana, mají své voliče,“ obhajoval aktuální roli KSČM v politickém systému. zároveň dodal, že komunisté nemají na vládu žádný vliv. Zeman nepovažuje zakazování stran za cestu, kterou by se dalo něčeho docílit. Upozornil především před nebezpečím neonacismu. Kotleba je podle něj „neonacista jako ‚vyšitej’.“„Od Evropy je drzost plést se do vnitřních záležitostí suverénních zemí,“ uvedl prezident Miloš Zeman. Zdůvodňoval tak, proč je potřeba zastat se Polska a Maďarska. Naše partnery z Visegrádské čtyřky podpořil také Andrej Babiš. Podle něj není pravda, že v těchto zemích není svobodná opozice a média.

V závěru prezident oznámil, že by si přál zrušení Senátu, premiér by zase podporoval zavedení většinového volebního systému a přímou volbu primátorů a starostů.