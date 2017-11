Říkáme opakovaně, že půjdeme do opozice, potvrdil Zemanovi šéf ODS

15:35 , aktualizováno 16:02

Prezident Miloš Zeman přijal na zámku v Lánech vyjednavače občanských demokratů. „My jsme mu jasně řekli to, co jsme říkali i veřejnosti, že půjdeme do opozice,“ řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Sdělil Zemanovi, že by neměl být premiérem někdo, kdo nemá zajištěnou většinu ve Sněmovně.