Zemanův krok v kauze H-Systém je nevhodný, shodují se ústavní právníci

„Za vhodné to nepovažuji. Asi by bylo možné, kdyby prezident republiky vyjádřil názor na ústavnost zákona v řízení iniciovaném někým jiným. Může nabídnout specificky pohled svého úřadu, osobní zkušenost, argumenty spolupracujících expertů,“ okomentoval intervenci prezidenta Jan Kysela.

V tomhle případě jde ovšem podle něj o přezkum soudních rozhodnutí týkajících se konkrétních lidí. „Pochybuji, že by prezident republiky byl nositelem zvláštního vědění, které by vnášelo do věci jasno,“ dodal.



S tím, že to od prezidenta není vhodný krok, souhlasí i Jan Wintr. „Nemá to ale větší váhu, než kdyby tu kauzu předem komentoval v médiích, což také není vhodné, ale občas to nějaký politik udělá,“ doplnil.

Podle něj intervence neměla za cíl ovlivnit rozhodování ústavních soudců, k čemuž se přiklání i Jan Kudrna. „Přikládal bych tomu spíše politický význam,“ podotkl. Podle něj tím Zeman vyjadřuje jen své osobní stanovisko. „Není to návrh řízení před ústavním soudem,“ sdělil Kudrna.

Nevyžádaná intervence

Zeman v zaslaném dopisu uvedl, že je celou záležitostí znepokojen, a proto se rozhodl předložit Ústavnímu soudu svoji nevyžádanou intervenci. V ní podporuje stanovisko stěžovatelů, tedy členů družstva Svatopluk bydlících v Horoměřicích.

„Jsem přesvědčen, že rozsudkem Nejvyššího soudu bylo zasaženo do práv a svobod stěžovatelů způsobem, který je uveden v ústavní stížnosti, když přitom byl porušen také princip právní jistoty, předvídatelnosti práva či právní úpravy. Zcela zásadním způsobem byla prolomena ochrana legitimního očekávání stěžovatelů,“ píše ve své intervenci Zeman a žádá o co nejspravedlivější řešení celé kauzy.

Rozsudek Nejvyššího soudu podle něj trpí absolutní nevyvážeností při poměřování práv stran sporu. Verdikt dovolacího soudu podle něj zasáhl do zásady dvouinstančního řízení a popřel právo účastníků na účinné opravné prostředky.