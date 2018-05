Zeman zamíří do Izraele. V Jeruzalému bude otevřeno České centrum

„České centrum, co to vlastně je? Je to součást našeho zastoupení v Izraeli,“ zajímalo bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka z ČSSD, nyní šéfa zahraničního výboru Sněmovny.

„Odpovím stejně jako jsem odpověděl egyptskému velvyslanci. Ředitel Českého centra v Tel Avivu má diplomatický pas,“ opáčil mu Šrámek. V centru by měly působit organizace jako CzechTourism nebo Czech Trade, vysvětlil náměstek ministra zahraničí.

Česko tak v současné době nebude následovat USA a Guatemalu, které budou mít v Jeruzalému zastupitelský úřad, ač proti tomu protestují arabské země, protože stále není dořešen statut Jeruzaléma.

Česká republika bude mít v Jeruzalému honorární konzulát, ale to podle Zaorálka nemůže vadit ani arabským zemím. Honorárním konzulem bude izraelský byznysmen Dan Propper.

Problém by šéf zahraničního výboru z ČSSD viděl v tom, kdyby se z Tel Avivu do Jeruzaléma přesunulo sídlo českého velvyslanectví, jak po tom volá Zeman po vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Novým velvyslancem v Izraeli se má přitom stát současný ministr zahraničí Martín Stropnický, který odchází z vysoké politiky.