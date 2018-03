Nechal průchod své mstivosti, kritizuje Klausův institut Zemanův projev

„Nevěnoval se úvahám nad rolí i osudem své země v neklidném světě kolem nás. Nevyužil unikátnost okamžiku, aby připomněl nesamozřejmost stého výročí existence svobodné Československé republiky,“ kritizuje Zemana za jeho nepovedený projev na Pražském hradě institut bývalého prezidenta Václava Klause, Zemanova spojence z éry opoziční smlouvy. Podepsán pod stanoviskem je Klausův spolupracovník Ivo Strejček.

„Bylo nemístné, aby část svého prezidentského poselství svému národu věnoval zbytečným útokům na média,“ podotýká Klausův institut. Právě po útoku prezidenta na veřejnoprávní Českou televizi a na další novináře uprostřed Zemanova projevu odešli Miroslava Němcová z ODS a hned po ní politici z TOP 09 a z KDU-ČSL. Zeman vytýkal ČT, že údajně nadržuje TOP 09. Ostře také kritizoval podnikatele Zdeňka Bakalu.

„Své místo v jeho projevu sice nenašlo Zemanovo zamyšlení nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace, jejíž jsme součástí, zato se do přímého přenosu dostal velkopodnikatel Zdeněk Bakala. I zde Zeman neovládnul sám sebe a nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s občany v Ostravě,“ kritizuje Zemana Klausův institut.

Nenašel jediný silnější moment, jednu vážnější úvahu, jedno nadčasové zamyšlení, které by se prezident pokusil vtělit do poselství svému národu. Projev podle stanoviska Klausova institutu neodpovídal síle a vážnosti okamžiku, místu ani odpovědnosti, kterou v prezident přebíral. „Byl to nedůstojný, bohužel často i ponižující pohled,“ uvedl Klausův spolupracovník Strejček ve stanovisku institutu.