Zemanova slova o Dubčekovi naštvala Slováky, ministr kultury protestuje

„Osobně se ohrazuji vůči expresivnímu, dehonestujícímu vyjádření prezidenta České republiky Miloše Zemana na adresu Alexandra Dubčeka, které vyslovil v oficiálním projevu na začátku oslav 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě,“ uvedl v prohlášení Maďarič. Ten byl do loňského prosince také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica.



Dubčeka, rodáka ze Slovenska, si lidé podle Maďariče váží zejména za to, že začátkem 60. let umožnil v komunistickém Československu demokratizační proces, který vyvrcholil takzvaným pražským jarem.

„O žádném politikovi si nedělejme iluze, i ta největší osobnost měla své slabiny a slabé chvíle. Ale považuji za mimořádně nevhodné a nezdvořilé právě takovéto momenty zdůraznit ve slavnostní chvíli, a to dokonce i expresivním způsobem,“ uvedl Maďarič.

Slovenský tajemník ministerstva zahraničních věcí Ivan Korčok označil Zemanovo vyjádření za nenáležité a pomohl si latinským výrokem, že jsou jisté hranice, které se nepřekračují. „Pan prezident Zeman je známý svými bonmoty. Toto, žel, nebyl bonmot, ale nenáležitý výrok,“ řekl Korčok po jednání vlády, která kromě jiného schválila návrh statutu komise k posuzování podnětů na udělení státní ceny Alexandra Dubčeka. Její udělování vládou umožnil na konci loňského roku slovenský parlament schválením příslušného zákona.

Poslechněte si úryvek z projevu prezidenta Miloše Zemana:



Zeman v projevu kromě jiného řekl, že by bylo vhodné se zamyslet, proč se po okupaci Československa v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy našel mezi tehdejší politickou elitou pouze jeden statečný člověk, a to František Kriegel, a „proč se všichni ostatní podělali hrůzou“.



Dodal, že tehdejším představitelům souhlas s okupací nepomohl. „Nejdřív dostaly tyto idoly funkci předsedy Federálního shromáždění, pak už jenom klesly na velvyslance v Turecku a pak už ani to ne,“ řekl Zeman ve zjevné narážce na Dubčeka.

Portál Aktuality.sk uvedl, že na zmiňované akci na Pražském hradě byl přítomen i Fico a že se na rozdíl od svého stranického kolegy Maďariče vůči vyjádření prezidenta Zemana neohradil.

Zemana sepsuli i prezidentští kandidáti

Ostré kritiky se českému prezidentovi za úterní projev dostalo i od jeho konkurentů o post hlavy státu. Vadí jim vulgarity, které v projevu použil, i způsob výkladu historie.

„Od prezidenta republiky bych při této příležitosti očekával více. Projev mi připadal spíše jako vystoupení sebestředného amatérského historika,“ uvedl Zemanův protikandidát Drahoš. Poznamenal, že hodnocené události stály stovky životů a perzekuci tisíců lidí. Od prezidenta by proto čekal méně povrchní hodnocení. „Byť bychom si jistě všichni přáli, aby se události v roce 48 a 68 vyvinuly jinak. Kdo nemá odvahu postavit se v diskusi tváří tvář živým politikům, neměl by urážet mrtvé,“ dodal s odkazem na neúčast Zemana v předvolebních debatách.

Ostře se proti projevu ohradil i Fischer. „Je to skandální a v Evropě naprosto bezprecedentní vystoupení hlavy státu,“ poznamenal. „Prezident, který plive špínu na zlomové momenty v historii naší země, na Pražský hrad už nepatří. Stydím se,“ zdůraznil.

„Nechci, aby prezident české země takhle mluvil a používal výrazy, které by státník neměl mít vůbec ve slovníku,“ podotkl Kulhánek. Poznamenal, že 100. výroční vzniku státu by nemělo být součástí jakékoliv kampaně. „Protože je to nadčasová záležitost týkající se nejenom minulých, ale i budoucích generací, které si již nevzpomenou, s kým a proč prezident v roce 2018 vedl svojí soukromou válku,“ uvedl.

Další z kandidátů Petr Hannig ironicky poznamenal, že Zemanův projev je dalším důkazem, že nevede předvolební kampaň. „Právě tak jako je toho důkazem, že celá republika je zahlcena jeho billboardy, celá Praha s kartony na kandelábrech a tak dále,“ poznamenal. Poukázal tak na Zemanův slib, že nepovede kampaň. Billboardy, plakáty či reklamu za něj zaplatili jeho spolupracovníci. „Pan prezident je geniální i v tom, jak nedělá předvolební kampaň v televizi. Ještě zítra (ve čtvrtek), místo účasti na předvolební debatě na ČT, nebude dělat kampaň v televizi Barrandov,“ dodal ironicky Hannig.

Podle Mirka Topolánka nepůsobí dobře, když prezident zahajuje oslavy projevem plným vulgarismů. Poznamenal, že slova o Dubčekovi, kterého Slováci považují za jednoho ze svých největších státníků, lze považovat za urážku sousedů. Projev hodnotí jako zbytečně negativistický. „Vykresloval nás jako hlupáky a zbabělce. S takovým hodnocením naprosto nesouhlasím,“ dodal.

Jiří Hynek řekl, že by takový slovník a srovnání nikdy nepoužil. „Nechci hodnotit, zda to je či není kampaň před volbami, podobné historické exkurzy a hodnocení mohou být zajímavé momenty pro debatu, nepatří ale podle mne do prezidentského projevu,“ dodal.