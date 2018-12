Zeman se sešel s předsedou senátu Kuberou, jehož jmenování podpořil

Mezi témata setkání patřilo přijímání zákonů, spolupráce nejvyšších ústavních činitelů a také ohlášená Zemanova nominace prorektora Karlovy univerzity Aleše Gerlocha na ústavního soudce, kterou by Senát schvaloval.



„Prorektor UK Gerloch má v Senátu dobré šance být schválen za ústavního soudce,“ uvedl také Kubera. Požádal Zemana, aby svůj návrh přišel do Senátu odůvodnit.



Kubera jednoznačně podpořil Zemana v tom, že česká ambasáda v Izraeli by měla být přesunuta z Tel Avivu do Jeruzaléma, řekl po schůzce s prezidentem.

Horní komora také více než rok čeká na Zemanova kandidáta do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů; loni dva jeho adepty odmítla.

Zeman po říjnových volbách v Českém rozhlase uvedl, že by uvítal, kdyby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost. Jako příklad jmenoval Kuberu, přestože se s ním kvůli jeho politické příslušnosti v řadě věcí neshodne. Kubera na to v České televizi řekl, že jeho jediná společná vlastnost s prezidentem je kouření a že v politice jsou absolutně někde jinde.

Zemanovy vztahy se Senátem výrazně ochladly poté, co se horní komora ohradila proti prezidentovým kontroverzním výrokům například v zahraniční politice nebo v otázce jmenování profesorů. Zeman také opakovaně radil Senát vyhladovět, tedy neposkytnout mu peníze z rozpočtu. Podle Kubery to Zeman nemyslí vážně, protože ví, že stejným způsobem by mu „vydusili Hrad“.