Prezident Zeman se setkal s americkým velvyslancem v Česku Kingem

„Nezávislá Československá republika by nikdy nevznikla bez přispění USA a prezidenta Wilsona, jenž ambice středoevropských národů podpořil,“ uvedl mluvčí.



V lednu 1918 předložil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson program 14 bodů, který dal základ uspořádání Evropy po první světové válce. Patřilo mezi ně právo národů na sebeurčení, což posloužilo jako základ pro rozpad Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného Československa.



Podle Ovčáčka ale nejde jen o slavnostní vzpomínání. „Prezident republiky věnuje pozornost zejména možnostem a perspektivám ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a USA,“ uvedl Ovčáček.

Spojené státy americké mají například zájem o více než desetimiliardovou zakázku na vojenské vrtulníky pro českou armádu. Americká společnost Westinghouse by se také mohla zúčastnit případného tendru na výstavbu dalšího jaderného bloku v ČR. Pražský hrad naopak zajímá, zda Zemana přijme americký prezident Donald Trump.



Český prezident s Trumpem po jeho zvolení do úřadu amerického prezidenta telefonicky hovořil a Pražský hrad následně zveřejnil, že se v dubnu 2017 setkají v Bílém domě. Schůzka se ale neuskutečnila. Český prezident v posledních letech jezdil do USA na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Letos se zářijového jednání v New Yorku nezúčastní.

Premiér Andrej Babiš v pondělí po obědě se Zemanem řekl, že ho prezident požádal, aby ho zastoupil. Místo předsedy vlády ale z časových důvodů do New Yorku odcestuje Jan Hamáček, který je pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí.