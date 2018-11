Zeman chce stěhovat českou ambasádu v Izraeli, vláda je však opatrná

„Nejsem diktátor, bohužel, ale slibuji, že se vynasnažím, abychom dosáhli třetího kroku po honorárním konzulátu a Českém domě – a můžete hádat, co ten třetí krok bude,“ promluvil toto pondělí v izraelském parlamentu Zeman a následoval hlasitý potlesk. Na mysli měl prezident přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Pokud by Česko tak učinilo, bylo by teprve druhou zemí světa, hned po USA.



I proto následovala pochvala izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a nadšená slova, že jeho země nemá na východní polokouli většího přítele než Českou republiku. Mohlo by to vypadat, že přesun ambasády je otázkou nanejvýš měsíců. Česká vláda i koaliční poslanci však prosazují mnohem opatrnější přístup.

„Říkáme, že jsme připraveni provést kroky k přesunu našeho velvyslanectví do Jeruzaléma v souladu s mezinárodním právem. Ta formulace byla velmi dobře zvolena, protože vystihuje veškeré nuance, které jsou s případným přesunem spojeny. A já si nemyslím, že bychom měli jít nad rámec tohoto prohlášení,“ říká vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD.

Rezervované je také hnutí ANO. Jeho exministr zahraničí a teď velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický před časem prohlásil, že přesun ambasády vidí spíš jako variantu ve vzdálené budoucnosti. Ještě odměřenější vůči Zemanovým snahám je místopředseda sněmovního zahraničního výboru za ANO Jaroslav Bžoch.

„Je to můj osobní názor, ale nemyslím si, že bychom s tím měli jakkoli spěchat a nechat se od pana prezidenta tlačit. Z politického hlediska by to teď nebyla správná volba,“ říká Bžoch.

Jde totiž o citlivé téma provázené historickým sporem mezi Izraelem a zastánci samostatného palestinského státu. Palestinci považují Jeruzalém za svoje hlavní město. Vztahy mezi Izraelci a Palestinci se navíc nedávno opět vyhrotily a vyústily v ostré střety na obou stranách.

„Přesunutím ambasády do Jeruzaléma bychom situaci na Blízkém východě nezklidnili. Neříkám, že ji tam nikdy nepřestěhujeme, je možné, že se tamní spor někdy vyřeší. Ale řeší se už desítky let a zatím to nevypadá, že by se situace ustálila,“ je přesvědčen Bžoch.

Skandální výrok před lety zaměstnal šéfdiplomata

To Zemanovi se otálet nechce. Je dlouholetým podporovatelem Izraele, palestinské vládní hnutí Hamas označuje za teroristickou organizaci a v roce 2002 ještě jako premiér vzbudil rozruch, když podle listu Haaretz přirovnal tehdejšího palestinského vůdce Jásira Arafata k Adolfu Hitlerovi.

Zeman to tehdy neřekl tak ostře, zradilo ho však anglické slovíčko „of course“, kterým často uvozuje svoje projevy, izraelský tisk ho pochopil jako přitakání. Tehdejší český ministr zahraničí Jan Kavan pak měl co žehlit. To současný šéf diplomacie Tomáš Petříček z ČSSD může zůstat klidný.

„Čekali jsme, že to bude mnohem ostřejší. Vzhledem k tomu, jak prezident to téma dlouhodobě vnímá, jsme se obávali, aby nezačal operovat s nějakými daty nebo nesliboval, že to tak určitě bude. To by pro nás vzhledem k mezinárodním dohodám nebo ve vztahu k arabským velvyslancům byl velký problém,“ říká zdroj z diplomatického prostředí.

„Prezident dal najevo jen svůj osobní názor, zmínil, že bude muset přesvědčit vládu – a to je pravda. Je to vládní rozhodnutí,“ doplňuje zdroj MF DNES.

Má se česká ambasáda v Izraeli přestěhovat z Tel Avivu do Jeruzaléma?