Zeman promlčí další výročí. Bez jeho projevu bude i 17. listopad

„Sedmnáctého listopadu budu mlčet,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz. Podle prezidenta není důležité jedno konkrétní datum ale to, co následuje potom. „Například po mnichovské dohodě následovala druhá republika, což bylo vyvření toho nejodpornějšího, co bylo v české společnosti,“ myslí si.

„Mimochodem v kavárně Praha 150 vysokoškoláků hlásalo heslo ‚Židi ven‘. A Ferdinand Peroutka napsal v té době článek Češi, Němci a Židé,“ dodal Zeman. (K případu kolem slavného žurnalisty si přečtěte nový vývoj zde: Kauza Peroutka se vrací na začátek, rozhodl Nejvyšší soud).



Hlava státu nevystoupila ani 21. srpna k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, za což si vysloužil kritiku. Podle něj by k výročí měli mluvit jen ti, kteří byli touto okupací postiženi. (Informovali jsme o tom zde: K výročí okupace měli mluvit jen ti, které zasáhla, uvedl Zeman).

Zeman odmítl také koncem září vystoupit k 80. výročí mnichovské dohody a stejně tak se zachová i 15. března příštího roku, kdy si země připomene 80 let od počátku okupace nacistickým Německem. Prezident nepovažuje za dobré se soustředit jen na jeden symbolický den.

Prezident už čelil kritice za to, že veřejně nevystoupil u příležitosti 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. „Svůj odvážný projev už pan prezident pronesl. Když za počínající normalizace prohlásil, že nesouhlasí s okupací. Za tento postoj byl vyhozen z práce i z vysoké školy. Takový projev vydá za tisíce čistě formálních a neupřímných proslovů, které 21. 8. jistojistě zazní,“ oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle Ovčáčka Zeman svůj názor vyjádřil již na začátku normalizace. „Tichá vzpomínka skutečného pamětníka je vždy to nejupřímnější. Nikoli okázalé obřadnictví těch, kteří se na výročí chtějí přiživit,“ řekl Ovčáček.( Více čtěte zde: Zeman bude při výročí okupace mlčet. Vše řekl před 50 lety, uvedl Ovčáček).