Babiš: Sestry by mohly dostávat výsluhy, tak jako vojáci či policisté

Návrh Asociace sester je 5 tisíc korun měsíčně. Podle Vojtěcha bude třeba spočítat, kolik takových sester, o které půjde, je a kolik by to dohromady stálo. „Mohlo by to být jedno z řešení, jak sestry dostat zpět do nemocnic,“ řekl ministr zdravotnictví, podle kterého by šlo o sestry ve směnném provozu u lůžka.

Výsluhový příspěvek pobírají například bývalí policisté, vojáci, hasiči nebo celníci. Nárok na něj vzniká po skončení služebního poměru trvajícího minimálně 15 let.

„Vícesměnný provoz u lůžek je největší problém. Nám údajně chybí asi dva a půl tisíce sester a v posledních letech 1500 odešlo, protože je to samozřejmě velice těžká práce a ty sestřičky musí manipulovat s pacienty, kteří mají často sto kilo i víc,“ řekl Babiš. „Dnes motivovat ty sestry je velice těžké, když dnes i ty mzdy, jsou nízké,“ dodal předseda vlády.

Podle posledních státních statistik za rok 2016 bylo v České republice 83 tisíc pracovních úvazků zdravotních sester a porodních asistentek. Za posledních pět let jich ubylo zhruba o 700. Na nedostatek sester si stěžují nemocnice a další lůžková zařízení.

Zvýšení počtu sester si minulé vedení ministerstva zdravotnictví slibovalo od zjednodušení vzdělávání sester a zvýšení tarifních platů. V posledních dvou letech dostaly sestry přidáno deset procent k tarifu, přislíbeno mají i na příští rok. Sestry ve třísměnném provozu dostaly navíc přidáno loni v červenci dalších 2000 korun měsíčně.

U sester činí tarif asi 65 procent mzdy. K tomu mají osobní ohodnocení nebo příplatky za přesčasy. Průměrný výdělek zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky, které představují velkou část hrubého platu. Průměrný hrubý plat sester byl loni na podzim téměř 28 500 korun.