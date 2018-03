Tam sanitou, zpět pěšky a ve tmě. Cesta ze špitálu je pro řadu lidí problém

Do nemocnice ji přivezla záchranná služba, zpátky už nárok na odvoz neměla, autobus jí nejel, taxík si vzít odmítla. Před podchlazením ji o štědrovečerní noci zachránil ochotný manželský pár, který ji našel u silnice.

Nepříjemnosti této pacientky byly extrém. Ale důvod, pro který se do této situace dostala, se týkají velkého množství pacientů. Cesta zpátky z nemocnice může být pro pacienta těžko řešitelný problém. Zdravotníci přitom žádný zákon či předpis neporušili.



Do nemocnice bez kabátu

Helena Dvořáková si na Štědrý den odpoledne přivolala záchrannou službu, která ji převezla z Lanškrouna do Orlickoústecké nemocnice. Po vyšetření a předepsání léků ji zdravotníci propustili s tím, že sanitu na cestu zpět nedostane. „Ze zdravotních důvodů nebyl převoz indikován,“ reagoval na stížnost ředitel Orlickoústecké nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.

„Nepředpokládala jsem to, netušila jsem, že mne sanita nezaveze zpět. Měla jsem u sebe jen dvě stě korun, sto korun jsem zaplatila v nemocnici,“ uvedla Dvořáková.

Jenže na Štědrý den večer zpátky do Lanškrouna už žádný autobus nejel. Zdravotníci jí nabídli, že si může zatelefonovat příbuzným, když u sebe nemá mobil. Chtěli jí také přivolat taxík, který by si pak zaplatila doma. I to pacientka odmítla jako příliš drahé řešení a vydala se na cestu pěšky. „Uznávám, že to nebyl rozumný nápad, mohla jsem z toho dostat zápal plic. Já bych to i ušla, ale byla tma jak v pytli, neměla jsem teplé oblečení ani reflexní pásku,“ řekla žena.

„Všimli jsme si jí, jak sedí u silnice na kraji Ústí nad Orlicí, bylo vidět, že je trochu mimo. Chtěla jít do Lanškrouna, ale vůbec nevěděla kudy. Nejvíce mne zaskočilo, že byla úplně nalehko,“ uvedl Jakub Šmída, který ji vzal do auta a rozjel se s ní do Lanškrouna, i když to pro něj byla zajížďka. „Bylo vidět, že je na tom špatně, a navíc – byly Vánoce,“ řekl.

Ze špitálu pěšky

Příběh rozzlobil řidičovu matku – místostarostku Rychnova na Moravě Hanu Šmídovou, která si na postup zdravotníků stěžuje a neúspěšně požaduje, aby Pardubický kraj i nemocnice uznaly chybu.



Krajský úřad postup zdravotníků prošetřil a dospěl k závěru, že nic neporušili. Nemocnice upozorňuje, že převoz pacienta sanitou zpět domů by jí zdravotní pojišťovny nezaplatily. VZP potvrzuje, že k přepravě musí být zdravotní důvody, nikoli sociální, jako je například špatné dopravní spojení.

„Pokud je pacient, jehož zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci, schopen pohybu bez pomoci a je soběstačný, není možné vystavit příkaz k transportu do místa bydliště,“ uvedl mluvčí pardubické nemocnice Dušan Korel.

Žena při vyšetření uvedla, že měla zdravotní potíže už od rána. Nejdříve ale doma uvařila oběd a teprve pak zavolala na linku 155. „Uvařila jsem, byly u nás děti, nechtěla jsem jim zkazit Štědrý den a pořád jsem doufala, že to přejde,“ uvedla Dvořáková.

Takový postup však je problematický. „Z tohoto pohledu se již samo přivolání sanitky jeví spíše jako zneužití záchranné služby. Nešlo o náhlou změnu zdravotního stavu či ohrožení života,“ uvedla v písemné odpovědi na stížnost Hana Polívková ze sekretariátu pardubické nemocnice.

Vedení záchranné služby připomíná, že pacienti po převozu do nemocnice musí počítat s tím, že pokud nejsou hospitalizováni, musí se postarat o cestu domů sami. „Pacienty na to upozorňujeme, vždy se snažíme si od nich vzít kontakt na příbuzného, rodinný příslušník na telefonu je ideální,“ říká šéf Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar.

Podle Hany Šmídové nemocnice sice jednala na základě zákona, přesto je přesvědčena, že postup zdravotníků nebyl o Vánocích, kdy nefunguje hromadná doprava, v pořádku. „Vytratil se mi z toho lidský přístup. Neměli ji nechat odejít a měli se to snažit dál řešit,“ říká.