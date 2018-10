Lidé si nebudou muset od ledna připlácet čtvrtinu za zdravotní pomůcky

Poslanci také rozšířili skupinu lidí s roční hranicí 500 korun pro doplatky na léky. Nově by neměli víc zaplatit od roku 2020 také invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznaly kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.

Pokud by nebyla novela zákona přijata, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z ANO by to znamenalo, že by drtivá většina dosud hrazených zdravotnických prostředků byla od ledna vydávána jen se spoluúčastí pojištěnce, a to ve výši 25 procent z ceny zdravotnického prostředku. Zákon, pro který ve středu hlasovalo 168 ze 169 poslanců, musí ještě schválit Senát a potvrdit prezident Miloš Zeman.

„Stávající způsob úhrady zdravotnických prostředků přestane platit posledním dnem letošního roku, jak rozhodl Ústavní soud v červnu roku 2017,“ upozornil při předchozím projednávání zákona poslance Vojtěch. Nálezem Ústavního soudu byla zrušena ustanovení zákona, která určovala, že nárok na úhradu předepisovaných zdravotnických prostředků je v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zdravotní pojišťovna zjišťuje průzkumem trhu.

Nově si podle novely základní parametry úhrady stanoví přímo výrobci tím, že svůj produkt zařadí do skupiny výrobků. Peníze, které lidé ušetří, se mají v budoucnu hradit z veřejného zdravotního pojištění. Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc.