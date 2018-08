Zdravotní odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, chtějí o 10 % vyšší platy

Vedení odborů rozhodlo o vyhlášení stávkové pohotovosti již 14. srpna, od dneška pak tento stav platí. Odbory to oznámily veřejnosti na tiskové konferenci a prostřednictvím otevřeného dopisu i předsedovi vlády. Dali mu přitom čas do 15. října, pokud nesplní podmínky odborů, tak vyhlásí skutečnou stávku.

„Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vás žádá o dodržení vašeho původního slibu a o zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2019 o 10 procent pro všechny zaměstnance v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních,“ stojí v otevřeném dopisu.

Požadují, aby předseda vlády peníze na vyšší platy sehnal. Ačkoli si odbory cení zvláštního příplatku za práci ve směnách, chtějí, aby byl o stejnou částku navýšen i plat všem profesím nelékařských zdravotních pracovníků, včetně zdravotních sester pracujících na záchranných službách a v zařízení sociálních služeb.

Některé nemocnice nenavyšují

Předsedkyně zdravotních odborů Dagmar Žitníková připomněla, že již v roce 2016 jim Sobotkova vláda slíbila, že v následujících třech letech bude každý rok navýšen plat zdravotních pracovníků o deset procent. Rok 2019 přitom již spadal mimo kompetence Sobotkovy vlády. „Zavázali se, že jestli bude kterýkoli z nich ve vládě, tak to skokové navýšení proběhne,“ uvedla Žitníková s tím, že na schůzce byli přítomni všichni koaliční partneři.



„Chceme, aby zaměstnanci v nemocnicích měli adekvátní odměnu za práci a měli adekvátní pracovní podmínky,“ uvedla Žitníková s tím, že nevhodné podmínky se mohou promítnout i do péče o pacienty. Žitníková vysvětlila, že stávkovou pohotovost vyhlásili, protože tohle nebylo možné vysvětlit premiérovi.

Babiš se podle nich necítí slibem vázán a podle informací od zaměstnavatelů ve zdravotnictví „není žádný větší problém“. Zaměstnavatelé si prý sami chtějí udržet zaměstnance, a tak by jim oni měli platy zvýšit.

K tomu ale nedochází. Některé nemocnice nezvyšují platy sestrám, pokud jim navýšení nepřijde v rámci úhradové vyhlášky. Problémy jsou především v akciových společnostech.



Desetiprocentní růst platů všech veřejných zaměstnanců požaduje zejména Českomoravská konfederace odborových svazů. Její požadavky podporuje i vládní ČSSD, kritizují ho naopak podnikatelé. Podle nich neodpovídá očekávanému růstu příjmů státu a platy by se měly zvyšovat podle výkonu.



Odbory chtějí víc peněz i pro veřejnou správu

Vláda navrhuje šestiprocentní nárůst částky na platy, navýšení by ale nebylo rovnoměrné. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci.



Vláda chce projednat navýšení platů ve veřejné sféře do konce září, kdy musí návrh na hospodaření v příštím roce odevzdat Sněmovně.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260 000 lidí, v sociálních službách kolem 100 000. Nejvíce, asi 80 000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře byl průměrně 36 000 korun, v nestátní 24 200 korun.

Ve veřejných službách a správě loni pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.