Nová zubařka jí našla devět kazů, bude to stát tisíce. Jak se může bránit?

Denisa (redakce její celé jméno zná) je dvaatřicetiletá mladá žena, která se o svůj chrup stará. Dvakrát denně si ho čistí, používá mezizubní kartáčky a k tomu chodí každých šest měsíců na preventivní prohlídky.

Proto byla překvapená, když jí nová zubařka oznámila, že zub, který jí pobolíval už není možné zachránit. Jedná se přitom o šestku, takže by jí v ústech zůstala mezera. „Zubařka mi řekla, že implantát bude stát 25 tisíc korun,“ zmínila Denisa.

Kromě toho při rentgenování jejího chrupu zjistila, že pod plombami má devět kazů. Zubařka jí nabídla, že by jí zuby spravila, ovšem kromě peněz za implantát by také měla počítat s prostředky na opravu kazů. Celkově by oprava stála 36 tisíc korun.

„Kdyby můj zubař používal rentgen, tak jsem to teď nemusela řešit. Ty kazy a i ten vytržený zub, vsechno to je pod plombami. Lidským okem je to neviditelné,“ povzdechla si Denisa.

Šmucler radí dát podnět komoře

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera by měla Denisa podat podnět, aby se celá věc vyšetřila. V minulosti totiž již podobné případy řešily. „Měli jsme případ, kdy tam kazy nebyly. Byly případy, kdy jich bylo hodně,“ uvedl Šmucler s tím, že je proto těžké takto celou věc posoudit.



Upřesnil, že není nařízení, které by zubařům předepisovalo používat při prohlídkách rentgen i z důvodu, že představuje další radiaci a zvyšuje finační náklady. Podle Šmuclera je využívání rentgenu při vyšetření většinou přínosné. Lékař by jej přesto měl používat pouze, pokud má podezření na patologii. Šmucler mimojiné osobně zahájil jednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, aby bylo v celé věci jasno.

Denise také doporučil nechat si zpracovat znalecký posudek. „Pokud by lékař zjevně něco zanedbal, jistě by to znalec určil a paní by teoreticky měla nárok na náhradu škody. Ale zde není nic rozhodnuto,“ dodal Šmucler.

Možností je i žaloba

Odborník na zdravotnické právo z PWC Legal Ondřej Dostál by doporučil, aby se pacientka obrátila s odhadem škody na dalšího dentistu. Denisa by si podle něj měla nechat napsat lékařské dobrozdání, v němž by bylo popsáno, jestli kazy mohly vzniknout za půl roku, případně zda je předchozí stomatolog při vyšetření neviděl.



Nezávislý zubař by také měl stanovit cenu nápravy. S tím by se měla Denisa obrátit na svého původního zubaře a vyzvat jej k plnění. „Pokud by to lékař odmítl, tak pak by byla na místě žaloba a soud by pravděpodobně určil znalce,“ dodal Dostál.

Denisin zubař je přitom v důchodu. Nechce proto celou věc řešit soudně, protože nevěří, že by jí nějak pomohl. Podle Dostála ovšem musí být zubař pojištěný a pojistka by měla pokrývat i případy, které se staly v minulosti.