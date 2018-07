Jsou to oběti H-Systemu, ale ne jediné, říká o lidech z Horoměřic soudce

Jak složité bylo učinit rozhodnutí v kauze H-System pro vás osobně?

Bylo to velmi složité, na poslední stranu rozhodnutí jsem napsal, že vím, že se bavíme o obětech celé té kauzy, ale tady nejde o jediné oběti. Další oběti jsou další věřitelé. Tedy jde o to, aby i tyto další oběti dostaly spravedlivý podíl na zpeněžení majetku úpadce tak, aby se jim alespoň zlomek částky, kterou investovaly, vrátil.

Mohli lidé váš verdikt očekávat?

Družstvo nemohlo mít pocit, že na základě příslibu učiněného prvním správcem konkurzní podstaty a věřitelským výborem jim bude ten majetek odprodán za pevně stanovenou částku. Podstatné bylo, že i podle jednoznačného znění zákona o konkurzu a vyrovnání z tehdejší doby mohla taková transakce proběhnout jen se souhlasem konkurzního soudu.

Ten chybí?

A ten udělen nebyl. Družstvo to muselo vědět, protože bylo členem věřitelského výboru. Další věcí, kterou jsme posoudili jinak, bylo, že jsme nedovodili, že by výkon práva správce konkurzní podstaty byl v této věci v rozporu s dobrými mravy. Přitom ani soudy nižšího stupně neměly pochybnosti, že jsou ty bytové domy užívány bytovým družstvem bez právního důvodu, protože o tom, že vlastníkem osmi bytových domů je úpadce, i když do nich lidé investovali nemalé peníze, bylo pravomocně rozhodnuto už v roce 2008.

Není doba, kterou jste dali lidem na vystěhování, krátká?

Je to dvojnásobná lhůta, kterou stanovuje občanský řád k vyklizení. Podle nás není důvod tu kauzu protahovat.



Existuje možnost, že někteří lidé by se z domů nemuseli stěhovat?

Nemusí se vystěhovat, pokud v těch bytech bydlí osoby, které mají samostatný důvod k obývání bytů. Tedy třeba by to mohly být nájemní smlouvy, které byly uzavřeny se souhlasem správce konkurzní podstaty, který od roku 1999 mohl s bytovými domy tímto způsobem nakládat.