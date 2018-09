Pirát Michálek kývl s komunisty a vládními stranami na zdanění náhrad církvím

Odklad účinnosti navrhl při jednání ústavně-právního výboru jeho předseda Marek Benda z ODS. „Aby byl vytvořen prostor pro přezkum Ústavního soudu,“ řekl Autor návrhu, komunistický poslanec Vladimír Koníček, s tím souhlasil a pro přijetí této změny pak hlasovali všichni, i komunističtí poslanci.

Zdanění finančních náhrad, které vydává stát církvím za majetek, jenž nemůže být vrácen, bylo jednou z podmínek komunistů, aby podpořili menšinovou vládu Andreje Babiše, kterou sestavily ANO a ČSSD. Kromě těchto tří stran zákon podpořil zástupce SPD ve výboru Hrnčíř a také Pirát Michálek. Jeho kolega Mikuláš Ferjenčík se zdržel, stejně jako bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z ANO.

„Určitá revize církevních restitucí by měla být,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Uvědomujeme si riziko s tím spojené,“ řekl komunista Stanislav Grospič. I on připustil, že zákon nakonec nejspíš skončí u Ústavního soudu.

Piráti budou mít podle šéfa jejich klubu Michálka volné hlasování. Někteří se kloní k tomu, že by se do výše náhrad zasahovat nemělo, jiní k dílčí změně prostor vidí. „Stejně jako byly revidovány částky solárním baronům,“ řekl Michálek. I od Pirátů by tedy nějaké hlasy pro zákon mohly být. A zdanění náhrad podporuje i hnutí SPD Tomia Okamury.

Občanský demokrat Benda řekl, že by zákon měl být rovnou odmítnut, považuje ho i bez verdiktu soudu za zjevně protiústavní. „Nejvíce to postihne malé církve bez majetku,“ uvedl Benda. „Součástí zákona je odluka církví od státu,“ hájil schválené vyrovnání s církvemi lidovec Marek Výborný.

Zákon o církevních restitucích schválený za vlády Petra Nečase počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během třiceti let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.

Stát by návrhu komunistů mohl zdaněním finančních náhrad získat každoročně zpět zhruba 380 milionů z přibližně dvou miliard korun, které církvím posílá. Za celou dobu vyplácení náhrad by šlo asi o jedenáct miliard korun.