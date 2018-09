Koalice se chová protizákonně, říká opozice k plánu zdanit náhrady církvím

„Není možné smlouvu porušovat jednostranně,“ řekl v úterý Bartošek. Svým postupem dává vláda podle něj jasně najevo, že negarantuje právní stabilitu. Bělobrádka zaráží, že se vláda rozhodla návrh komunistů podpořit i přes negativní názor právníků.

Velmi kriticky vystoupil těsně před záříjovou schůzí Sněmovny, na níž se má zákon schvalovat, také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Je to naprosto nepřijatelná hanebnost, kdy okradený má být okraden podruhé, kdy prezident republiky na to hledí nikoli podle toho, jak moc je to konformní s Ústavou České republiky, ale jak se sám cítí nahněván nebo milostivě naladěn, to pak není prezident republiky,“ řekl Kalousek, jenž byl ministrem financí ve vládě ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, která restituce prosadila.

Plán zdanit náhrady církvím a schválit návrh, který předložili komunisti, hájil šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Připomněl, že jeho strana protestovala, když bývalá pravicová vláda církevní restituce schvalovala. „Bylo nám vyčítáno, že s tím nic neděláme,“ řekl Chvojka. Bylo to podle něj proto, že v minulé koalici ČSSD s ANO byli i lidovci, kteří jakoukoli snahu revidovat církevní restituce schválené vládou ODS, TOP 09 a Věcí veřejných blokovali. „Nějaká revize církevních restitucí by měla proběhnout,“ řekl šéf Chvojka.

Šéf poslanců TOP 09 Kalousek se pustil nejen do vlády, ale také do Pirátů, a to kvůli výroku šéfa poslanců Jakuba Michálka, který plán zdanit církve přirovnal ke zdanění zisků solárních baronů. „Mělo by to být revidováno, jako byly revidovány zisky solárních baronů,“ řekl totiž Michálek, který při jednání ústavně-právního výboru návrh komunistů spolu s nimi, s ČSSD a ANO podpořil. Piráti podle Michálka budou mít volné hlasování.

Kalouska uráží srovnání církví se solárními barony

„To, co mě uráží snad ještě víc než ten návrh samotný, je názor některých kolegů z Pirátské strany, že to je stejné jako zdanění solárních baronů nebo výsluhy příslušníků ozbrojených sborů. To je bez jakékoli historické konotace, bez jakéhokoli uvědomění si toho, že ani solární baroni, ani bývalí důstojníci se nedostali do situace, kdy byli vyhnáni ze svých domovů, kdy byli vražděni, mučeni, bylo jim sebráno úplně všechno a teprve po sedmdesáti letech jim bylo něco vráceno. Když jim po 70 letech bylo něco vráceno, tak stát, který kdysi mučil, věznil a kradl, chce okrádat podruhé,“ uvedl v úterý Kalousek. Srovnání, které používají někteří lidé z Pirátské strany, je podle něj vrcholně urážlivé.

Podle šéfa komunistů Vojtěcha Filipa může názor, že zdanění náhrad církvím je protiústavní, vyslovit pouze Ústavní soud, ne politici ve Sněmovně, kteří proti návrhu komunistů protestují. Každý dar, řekl komunista Filip, podléhá zdanění. Trvá na tom, že část toho, k čemu se stát zavázal, není restitucí, ale darem státu církvím.