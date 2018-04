VIDEO: Hanák, Vávra a Šteindler burcují k dodržování mantinelů demokracie

„To jsou kecy o demokracii a já jsem žádnou neviděl. Jak to vypadá?“ ptá se Milan Šteindler v úvodu videa, do kterého zaznívá rozkolísaná melodie státní hymny. „Ústava nemusí být balík papírů, aby se s tím dalo kreativně pracovat. To ji můžeš vzít a ohnout,“ přidává se Tomáš Hanák.

„Když někdo má střet zájmů, tak je vidět, že se v nich vyzná a že má zájmů víc. Možná je střet zájmů nový úhelný a základní kámen naší společnosti,“ dodává David Vávra.

„To nás požene dopředu! Překonejme mantinely! Zbořme je! Tahle země je naše!“ burcuje Hanák v závěru videa, které odkazuje na webové stránky Mantinely demokracie, kde je výzva pro vládu i opozici, aby dodržovaly zásady demokratického vládnutí.

Dodržování mantinelů hlídá tým expertů

„Z úst mnoha respektovaných odborníků zaznívá v současnosti obava, že v České republice hrozí narušení demokratických principů (...) Vzhledem k tomu považujeme za důležité konkretizovat možné hrozby a vymezit mantinely, které by odpovědná demokratická vláda měla ctít, aby bylo zaručeno materiální dodržování Ústavy České republiky a nedošlo k ohrožení demokracie,“ stojí mimo jiné v textu výzvy.

Výzva stanovuje celkem devatenáct mantinelů, mezi nimiž je například policie, žalobci a kontrolní instituce bez politických zásahů, vláda s důvěrou poslanců, referendum s respektem k ústavě nebo veřejnoprávní média bez politických tlaků. Na jejich překračování má upozorňovat tým nezávislých expertů jako například bývalý český premiér Petr Pithart, ústavní právník Jan Wintr, politoložka Vladimíra Dvořáková či sociolog Jaromír Volek.

Podle mluvčí Rekonstrukce státu Terezy Krištofové už Mantinely demokracie podpořilo šedesát osobností jako textař a podnikatel Michal Horáček, herec Bolek Polívka, kajakář Vavřinec Hradílek nebo astronom Jiří Grygar. Podpisem se k nim připojilo 3 876 občanů. K výzvě se přitom přihlásili i sami politici – vedle Pirátů, členů KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09 i premiér Andrej Babiš.