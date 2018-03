Svíčky, strach a zloba. V Bratislavě po Kuciakově vraždě roste napětí

„Střeží nás policie. Nepřetržitě. Samozřejmě jsme opatrní, aby třeba kvůli tomu, že mluvíme o detailech z místa činu, někdo nepřišel a nevystřílel redakci,“ říká šéfredaktor Aktualit Peter Bárdy.

V ulicích roste napětí. Na náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě stojí kamarádi Igor a Daniel, muži ve věku zavražděného novináře Kuciaka. S­ transparentem, na němž připomínají mrtvé novináře: v říjnu zavražděnou maltskou novinářku Daphne Caruanovou Galiziovou, kterou zabila bomba nastražená v autě, českého redaktora Václava Dvořáka zastřeleného v dubnu 1992 v Kostelci nad Černými lesy i chystanou vraždu novinářky Sabiny Slonkové v roce 2002.

„Jsou to bojovníci za pravdu. Nesmí se na ně zapomenout a vražda Jána Kuciaka musí být rychle vyřešena, politici to nesmějí zamést,“ říká Igor. Vztek v lidech sílí. „Tohle už není možné! Čistý Balkán!“ křikne do davu.

Je středa večer a lidé, kteří přišli do centra Bratislavy na náměstí, kde v roce 1989 lidé protestovali proti komunismu, uctít památku zavražděného novináře a jeho partnerky, se vydávají na pochod městem. Je jich několik set.

U Úřadu vlády na náměstí Slobody zapalují svíčky. Kdosi k nim položí fotografii premiéra Roberta Fica s nápisem VRAH. A zatěžká ji dalšími svíčkami. „Ján Kuciak hovořil o mocných tohoto státu, a proto byl umlčen. Jsme tu, abychom ukázali, že Slovensko patří nám a nikoli mafii,“ prohlásil šéf opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič, který shromáždění svolal.

„Nedovolte, aby umíraly děti“

K davu promlouvá také matka policisty Róberta Remiáše, který zemřel v roce 1996 za dosud nejasných okolností při výbuchu jeho BMW. Slováci vraždu dodnes spojují s únosem syna exprezidenta Michala Kováče, ze kterého byla podezřelá tajná služba SIS v období vlády premiéra Vladimíra Mečiara. „Opět prožívám hrůzu, když mladí lidé, kteří chtějí ostatním otevřít oči a ukázat, co se děje v tomto státě, přicházejí o život. Nedovolte, aby umíraly děti jen proto, že gauneři mají propojení na vládní moc,“ pronese k davu Anna Remiášová.

Do rána všechny vyhořelé svíčky od Úřadu vlády zmizí. Co ale nemizí, je soucit lidí. Už čtvrtý den chodí k domu v třítisícovém městečku Veľká Mača, kde Kuciak s partnerkou žil. Většina z nich je v životě neviděla, jednoduše proto, že se do městečka přistěhovali loni v polovině roku. Koupili dům, jehož původní majitelka zemřela, a pustili se do rekonstrukce. „Neznala jsem je, bydleli tady teprve krátce, ale je mi jich strašně líto,“ otírá si slzy starší obyvatelka, položí zapálenou svíčku ke zdi, sedá na kolo a odjíždí.

„Lidé z jejich ulice jsou většinou starší, důchodci. Byli rádi, že se přistěhoval někdo mladý a slušný. Vyděsilo nás, co se stalo. Nikdy tu k vraždě nedošlo, a proto i my čekáme, že se vše objasní rychle,“ říká starosta Štefan Lancz.