Situaci by odblokovalo, kdyby premiér byl někdo jiný, řekl Gazdík v Lánech

Zeman zástupcům STAN zopakoval, že trvá na tom, že pověří sestavením vlády znovu Babiše, i když jeho první vláda nezíská důvěru. Babišova role na úspěchu hnutí ANO byla podle prezidenta Zemana totiž tak dominantní, že ho nelze obejít. Alespoň tak vyjádření hlavy státu popsali Petr Gazdík a šéf poslanců hnutí Jan Farský, kteří do Lán zamířili.

„Je evidentní, že kdyby to byl jiný kandidát ANO, mohla by vzniknout koalice na půdorysu té staré,“ řekl Gazdík. Jak sociální demokraté, tak lidovci míří do opozice proti Babišovi.

Ještě před setkáním se Zemanem dali Gazdík s Farským květiny k hrobu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. A jediné, na čem se pak oba politici shodli se Zemanem bylo to, že by měla být zavedena přímá volba starostů. V tomto bodě se ale se současným prezidentem shodli už v době, kdy byl ještě „důchodcem z Vysočiny“.

Hnutí STAN má ve Sněmovně šest poslanců, je nejmenším z devíti uskupení, která v podzimních volbách uspěla. A právě jeho volební lídr Farský je podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska autorem nápadu na vytvoření Demokratického bloku, na němž se dohodly ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Tyto čtyři strany mají dohromady 48 poslanců a chtějí postupovat společně na ustavující schůzi Sněmovny, která začíná 20. listopadu.

ANO se mezitím definitivně dohodlo s komunisty, kteří zatím jako jediní zvažují toleranci Babišově menšinové vládě, že získají místopředsedu Sněmovny pro svého předsedu Vojtěcha Filipa a vedení rozpočtového výboru. Nejspíš pro Miloslavu Vostrou. Komunisté také ANO předali své podmínky pro toleranci menšinové vlády.