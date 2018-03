Policie zadržela soudce pražského vrchního soudu, řeší drogové kauzy

Ivan Elischer (57) Elischer působí na pražském vrchním soudu od roku 2013. Specializuje se na řešení závažných drogových kauz. Je členem odvolacího senátu v těchto procesech. Zabýval se například kauzou skupiny, která ve velkém pěstovala marihuanu v areálu bývalé textilní továrny v Liberci. Šéfové gangu, Jiří Limburský a Quang Nguyen Anh, kteří financovali nákup vybavení, zajišťovali personální obsazení pěstírny, kontrolovali pracovní nasazení pěstitelů a zajišťovali prodej drogy, byli v dubnu 2016 odsouzeni na deset let vězení. V minulosti Elischer působil na ústeckém krajském soudu, kde se například zabýval případem vraždy pětiletého chlapce. Ústecký krajský soud poslal v září 2008 na 24 a 20 let do vězení ženu a jejího přítele za chlapcovu vraždu. Dvojice chlapce zabila dvěma ranami nožem do hrudi a dušením v prosinci 2007. Elischer se také zabýval kauzou zkrachovalé ústecké Universal banky. Před soudem stanulo 14 lidí, kteří se podle obžaloby dopustili podvodu. Ústecký krajský soud zprostil většinu z bývalých bankéřů, manažerů banky a podnikatelů obžaloby ze stamilionového podvodu v září 2008 a odvolací senát se u většiny z nich v listopadu 2010 s tímto rozhodnutím ztotožnil.