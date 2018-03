Desítky památek zahájily sezonu, letos připomínají české diplomaty

Rok šlechty českých zemí v evropské diplomacii je dalším dílem ze série projektu Po stopách šlechtických rodů. „Snažíme se návštěvníkům našich památek nabídnout podnětná témata z historie ve spojitosti s někdejšími sídly šlechtických rodů,“ vysvětluje Goryczková.

Povinností diplomata je reprezentovat a pro vyslance z řad šlechty to platilo dvojnásob. Když nový císař Ferdinand III. pověřil krumlovského vévodu Jana Antonína z Eggenbergu, aby navázal diplomatické styky s papežem, znamenalo to pro velvyslance sáhnout hluboko do rodové pokladny.

Císařův velvyslanec si pro tuto příležitost totiž nechal vyrobit unikátní zlatý kočár, který se letos stal jedním ze symbolů nové sezony památek ve správě Národního památkového ústavu. Ta je věnována stopě české šlechty v evropské diplomacii.

Každý z velvyslanců se během cesty římskými ulicemi za papežem snažil upozornit na svou misi, ale i na svůj rod. Pokud bychom hledali srovnání kočáru s některou z dnešních limuzín, tak snad jen s vozy Rolls-Royce, kterými jezdí britská královna Alžběta II.

„Barokní limuzína z roku 1638 byla 5,6 metru dlouhá, dva metry široká a tři metry vysoká. Bohatě vyřezávaný kočár, který byl celý pokryt zlatem, táhlo šestispřeží a doprovázely lokajové v livrejích v eggenberských barvách. Se zlatou barvou kočáru kontrastoval černý samet, který byl použit na jeho výzdobu. Po návratu z mise byl uložen a dodnes je vystaven na českokrumlovském zámku.

Nová expozice

Kromě Krumlova se mohou na připomenutí slavných diplomatů těšit i návštěvníci dalších objektů. Zámek Kynžvart připomene rozličnými aktivitami roli knížete Klementa Václava Metternicha v evropské diplomacii.

Zámek Červená Lhota vzpomene posledního rakousko-uherského velvyslance ve Vatikánu, prince Johanna Schönburg-Hartensteina, prohlídková trasa zákupského zámku bude obohacena o tři reinstalované pokoje, které připomenou osobnost Orlíka, vévody Zákupského, jediného syna císaře Napoleona.

„Vyvrcholením celého roku bude otevření nové expozice na zámku v Jindřichově Hradci s názvem Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé a sběratelé,“ slibuje mluvčí NPÚ Jan Cieslar. Výstava se otevře v červenci a bude se věnovat diplomatickým aktivitám rodu od raného novověku až do 20. století. Že se nejedná o spojení náhodné, dokazuje i to, že ministerstvo zahraničí sídlí v paláci nesoucím jejich jméno.

Připomenutí však může mít i příjemnější podobu, kterou ocení zejména unavení návštěvníci. Diplomatické cesty hraběte Erwina Dubského inspirovaly podobu nově instalované zámecké kavárny Dubsky na nádvoří zámku Lysice. Hosté budou mít možnost obdivovat nejen unikátní fotografie z jeho cest, ale ochutnat i místní speciality. Kavárna Dubsky bude otevřena od dubna.

Ve službách republiky

Dostane se i na diplomaty, kteří pracovali pro československou republiku. Osobnost československého velvyslance v Londýně Maxe Lobkowicze, jeho význam pro českou diplomacii a přátelské vztahy s Janem Masarykem představí náznaková instalace Lobkowiczovy pracovny a Masarykova pokoje na zámku Jezeří.

Nabídku prohlídek jednotlivých objektů rozšíří i výstavy a chybět nebudou ani speciální kulturní akce a prohlídky. Výstava na zámku Hradec nad Moravicí zmapuje životní příběh diplomata Karla Maxmiliána Lichnovského, posledního velvyslance německého císaře v Londýně.

Výstava Vchynský – diplomat ve službách Valdštejna v Benešově nad Ploučnicí – pak připomene hraběte Viléma Kinského a jeho úlohu při spiknutí Albrechta z Valdštejna proti císaři. Kostýmované prohlídky Duchcova připomenou nejznámějšího milovníka Giacoma Casanovu jako intrikána, špiona a diplomata.