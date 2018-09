Ať si Ukrajinci vyřizují práci až u nás, mafii to zbaví příjmů, řekl Chovanec

„Mafie se na těchto lidech přiživuje. Tito lidé by si tyto věci vyřídili u nás. Je to cesta, jak omezit organizovanému zločinu zdroj příjmů,“ řekl bývalý ministr vnitra.

„Dojde tak ke gigantickému přetížení úřadů a nechceme aby tím primárně trpěli čeští nezaměstnaní,“ namítl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Není podle něj navíc jisté, jestli mafie nepřesune svou aktivitu z Ukrajiny do Česka.

„Mně se těžko přijímá, že Česká republika nedokáže vytvořit síto na svém území,“ opáčil mu Chovanec. Nejen firmy podle něj mají eminentní zájem na tom, aby se do Česka snáze pracovní síly z Ukrajiny dostával.

Minimálně ve zdravotnictví se podle Chovance bez dovozu pracovních sil z jazykově a kulturně blízkého prostředí neobejdeme. Tento názor podpořil při jednání výboru i komunista Zdeněk Ondráček.

Novela zákona, kterou předložila vláda a ve Sněmovně prošel prvním čtením, má umožnit kvóty pro ekonomické migranty. „Vláda by mohla stanovit, že třeba na Ukrajině bude moci být v daném roce podáno x tisíc žádostí,“ řekl Mlsna.

Chovanec i někteří další členové výboru, třeba Jiří Mašek z ANO, kriticky hodnotili to, že by šlo o povolení jen na rok a poté by se dotyčný musel znovu vrátit do své země pro nové. Poslanec STAN Vít Rakušan avizoval, že u zaváděných mimořádných pracovních víz navrhne zrušit jejich časové omezení na rok.

Cizinci, kteří se přistěhují do Česka a budou zde chtít být déle než rok, mají mít podle vládního návrhu povinnost absolvovat integrační kurz, který by probíhal osm hodin denně. Cizinec by se v něm seznámil se svými právy a povinnostmi.

„Neabsolvování kursu by bylo přestupkem, za který by hrozila pokuta deset tisíc korun,“ řekl před výborem pro bezpečnost náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. To se přitom týká jen cizinců ze zemí mimo Evropskou unii.

Ministr vnitra Jan Hamáček chce pozměňovacím návrhem zkrátit na půl roku řízení o odnětí povolení k pobytu pro cizince, kteří by byli v Česku třikrát odsouzeni za úmyslný trestný čin. Nyní toto řízení trvá podle něho dva roky i déle. Jednání o zákonu výbor přerušil, poslanci nyní mohou podávat konkrétní pozměňovací návrhy.