Lhůta pro revizi kotlů bude 3 roky, obce budou moci zakázat pálit hnědé uhlí

Aktualizujeme 11:30 , aktualizováno 11:30

Lhůty pro revize domácích kotlů se prodlouží ze dvou na tři roky, cena za revizi bude vymezena ministerskou vyhláškou. Vyplývá to z novely zákona o ochranu ovzduší, kterou schválili poslanci. Obce také mají získat pravomoc zakázat vyhláškou spalování určitých paliv v domácích kotlích. Týkat by se to mohlo hnědého uhlí.