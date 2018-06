Muž vzal lišče do putyky a nabízel ho přes internet. Zkoumala to policie

Na konci dubna sdílel uživatel Facebooku Jarin F. ve skupině Myslivost fotku malého liščete vedle půllitru. Zvíře nabízel s tím, že se nachází v Náměšti nad Oslavou. Upřesnil, že matka a sourozenci liščete zemřeli při norování a tohle mládě zbylo.

Na příspěvek upozornil advokáta Roberta Plicku jeho kamarád. „Neváhali jsme ani vteřinu a muži, který lišče nabízel, jsme zaslali zprávu, že se dopouští protiprávního jednání a měl by lišče okamžitě předat záchranné stanici za asistence policie, jelikož otálení může mít pro nalezené zvíře fatální následky,“ popsali další postup manželé Plickovi, kteří stojí za spolkem Hlas zvířat. Ten byl založen mimo jiné právě i za účelem boje za ochranu zvířat před týráním a zastupování případů týrání zvířat.

Co je norování? Norování je specifický způsob lovu lišek a jezevců. Při něm je vpuštěn vycvičený pes do nory, aby z ní její obyvatele vypudil, případně je zadávil. Lišky jsou pak zastřeleny lovci. V některých případech jsou prý i dobity lopatou. Norování probíhá často v období, kdy mají lišky mladé. V takovém případě dochází k usmrcení matky. Odchycená mláďata se pak někdy používají k výcviku loveckých psů. Proti norování brojí ochránci zvířat, kteří ho chtějí zakázat. Myslivci se ale brání, že neexistuje efektivnější způsob lovu přemnožených lišek.

Muž je však začal urážet, pak tvrdil, že zveřejněný snímek není reálný, ale pouze stažený z internetu. Nakonec se uchýlil k verzi, že lišče už nemá, poté dokonce tvrdil, že je mrtvé.

Mezitím Plickovi zkontaktovali policii. Prostřednictvím Facebooku se jim také podařilo zjistit adresu a telefonní číslo muže. Obojí hned nahlásili policistům.

„Po několika hodinách, kdy jsme měli neuvěřitelný strach, že lišče již vážně nežije, a to díky velice zlým a krutým zprávám ze strany Jarina F., se druhý den pan Jarin F. po našem neustálém naléhání na policii ke všemu přiznal a oznámil, u koho se lišče nachází,“ konstatovala Tereza Plicka.

Společně se svým manželem tedy zavolala na záchrannou stanici, kterou zalarmovali již předešlý den, že si mohou lišče v konkrétním čase vyzvednout.

„Lišče bylo přineseno v igelitové tašce, štěkalo a bylo ve špatném stavu. Pán se přiznal, že lišče měl u sebe tři dny,“ zmínil Plicka. Mládě bylo značně dehydrované, podvyživené a nebylo jisté, zda přežije. Nakonec přežilo a dostalo jméno Hope (v překladu Naděje).

Policie případ odložila

Případem se pro podezření ze spáchání přestupku proti zákonu na ochranu zvířat zabývali i policisté z Náměště nad Oslavou. Šetření nakonec ukončili, protože podle nich nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání, sdělila iDNES.cz mluvčí policie Dana Čírtková. Upřesnila, že policisté předali lišče do záchytné stanice určené pro tyto účely.

Jednání Jarina F. odsoudila i jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty Martina Novotná. „Takto by s liščetem neměli nakládat, protože je to proti zákonu. Nic takového by vůbec nemělo probíhat a v souvislosti s veterinárními zákony a zákony na ochranu zvířat proti týrání by se tohle rozhodně nemělo dít,“ uvedla.

Upřesnila, že myslivci a lovci mohou norovat lišky, které mají právě mladé. Nicméně nemělo by se dít, že by si pak některý z nich vzal domů liščí mládě. Je k tomu potřeba speciální povolení.

Stejného názoru je i Advokátní kancelář Roberta Plicky, která bude ve věci podávat stížnost na postup policie.

„Ve věci byl dle našeho názoru porušen jak zákon o myslivosti, tak zákon na ochranu zvířat proti týrání, neboť nebyla dodržena povinnost mít osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, udělené příslušným orgánem ochrany zvířat, a rovněž nedošlo k zajištění náležitých podmínek pro chov takového zvířete. Nevylučuji ani možnost překvalifikování činu na trestný čin týrání zvířat, “ uvedl advokát Plicka.