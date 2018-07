Zakázaná místa lákají zvědavce, někteří se však z dobrodružství nevrátí

Na některá místa v České republice by se správně lidé neměli nikdy podívat, protože na nich platí zákaz vstupu. Jsou to například některé zatopené lomy, stožáry, komíny, mosty, vojenské újezdy nebo třeba první zóny národních parků. Jenže říká se, že zakázané ovoce chutná nejlépe. A možná i proto zákazu řada lidí nedbá a jde, kam nemá.

Oblíbeným místem je například lom Velká Amerika, do kterého by turisté měli nahlížet jen z vyhlídkových pěšin. Jenže spousta z nich se přesto snaží slézt dolů, aby se mohli vykoupat. Řada z nich se při tom zraní, některé případy končí i smrtí.

„Stává se, že lidé, kteří se v lomu lehce zraní, nechtějí přiznat, že tam byli, aby neměli problémy s policií, dojdou proto do nedalekých obcí, odkud si zavolají pomoc. Řešíme ale také těžká zranění po pádech do vody a zranění končící smrtí, kterých jsou tři až čtyři případy ročně, a sebevraždy,“ sdělil iDNES.cz Bořek Bulíček, provozní ředitel Trans Hospital Plus, která v této oblasti zasahuje.

Zakázaná místa v Česku Lomy v soukromém vlastnictví – například středočeská Velká Amerika, kam lidé slézají po vlastních lanech.



– například středočeská Velká Amerika, kam lidé slézají po vlastních lanech. Vodní nádrže, které jsou zdrojem pitné vody. Největší z nich je Švihov (užívá se i neoficiální název Želivka) Dodává pitnou vodou stovkám tisíc lidí, mimo jiné i Pražanům. Některé její části střeží ostnatý drát. Vede se diskuse o tom, zda by se nádrž měla zpřístupnit. Nový ministr zemědělství Miroslav Toman s tím nesouhlasí. Podle něj by to mohlo vést k devastaci pobřežních zón a negativnímu vlivu na kvalitu vody v nádrži.



(užívá se i neoficiální název Želivka) Dodává pitnou vodou stovkám tisíc lidí, mimo jiné i Pražanům. Některé její části střeží ostnatý drát. Vede se diskuse o tom, zda by se nádrž měla zpřístupnit. Nový ministr zemědělství Miroslav Toman s tím nesouhlasí. Podle něj by to mohlo vést k devastaci pobřežních zón a negativnímu vlivu na kvalitu vody v nádrži. První zóny národních parků , do kterých je možné jít jen s povolením ke vstupu.



, do kterých je možné jít jen s povolením ke vstupu. Některé národní přírodní rezervace, například Mionší v Moravskoslezských Beskydech. Lidé do ní mohou pouze ve vymezenou dobu za doprovodu průvodce.

v Moravskoslezských Beskydech. Lidé do ní mohou pouze ve vymezenou dobu za doprovodu průvodce. Dále jsou to různé doly, prostory pro skladování nerostných surovin, vojenské újezdy, komíny, stožáry, kolejiště či mosty.



V letních měsících vyráží tato soukromá záchranná služba do Velké Ameriky přibližně desetkrát.

Loni například záchranáři pomáhali muži s dětmi, kteří uvázli na jedné ze skal, kde jim došly síly. Po pádu se lehce zranili. V jiném případu dívka skočila do vody, jenže se málo odrazila a odřela se o skálu. Do vody dopadla v bezvědomí. Často ale lidé, vědomi si toho, že se záchrannou službou přijede i policie, zranění ani nenahlásí.

Policie počet zásahů v zakázaných oblastech neeviduje. Potvrzuje ale, že v létě je takových zásahů víc než ve zbytku roku.

„Přesná statistika takových zásahů se nestanovuje. Jedná se o sporadické situace specifické pro letní měsíce,“ říká pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Přelézali vagony, zasáhl je proud

Jeden takový případ se stal na začátku července. Dva muži přelézali vagony na nádraží v Jihlavě a zasáhl je výboj z elektrického vedení. Oba skončili s vážným zraněním v nemocnici. Zatím není jasné, jestli jim kromě úrazu hrozí také nějaký postih. „Okolnosti, za kterých byli muži zraněni, policisté dále prošetřují,“ říká policejní mluvčí Kraje Vysočina Jana Kroutilová.

Podobné případy zná i mluvčí záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl. „Měli jsme případ, kdy se turista v údolí Bílé Opavy v Jeseníkách vydal v zimě na výlet i přes uzavření stezky, následně v exponovaném terénu sjel po zledovatělém povrchu a vážně se zranil,“ popsal. Záchranáři občas řeší například pády z vysílače. „Obvykle jde o poranění vážná, nezřídka i smrtelná,“ dodal Humpl.

Tím, že lidé poruší pravidla a vydají se na místa, na kterých nemají co dělat, ohrozí nejen sebe, ale často také právě záchranáře nebo hasiče.

„Když se někdo těžce zraní v lomu Velká Amerika, pro vrtulník je nebezpečné dole přistát, může například uvolnit kámen, který může na někoho spadnout. Zásahy v lomech jsou velice náročné,“ uvedl Bulíček.

Hrozba několikatisícových pokut

Za nepovolený vstup na cizí pozemek mohou lidé dostat několikatisícovou pokutu. Postih ale záleží na tom, o jaké konkrétní místo se jedná a okolnostech, za kterých se na místo dostali.



„V případě, že dojde k porušení zákazu nebo omezení vstupu na určitá místa, tak může být uložena sankce podle příslušného zákona, podle kterého bylo stanoveno omezení, či režimové opatření, kterým se má zamezit vstupu na tato místa,“ říká policejní mluvčí Středočeského kraje Zdeněk Chalupa.



Některá místa jsou zase specifická tím, že na nich sice není cedulka upozorňující na zákaz vstupu, je ale potřeba použít selský rozum. Před pár dny skočili tři muži z pražských mostů do Vltavy, podle Hulana k tomu ale měli vyjednané povolení. Kdyby ho neměli a skočili do plavební dráhy, za kterou je považován střed toku, jednalo by se o přestupek.

Nechtěně se jej mohou dopustit i lidé, kteří na řeku vyrazí na šlapadle. „Provozovatel by proto měl zákazníky upozornit, kam mohou jet, aby se vyhnuli plavební dráze,“ dodal Hulan.



Muži skočili ze tří pražských mostů do Vltavy: