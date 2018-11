Okamurovo hnutí SPD navrhlo zákaz zahalování tváře se sankcí 10 tisíc korun

Zákaz zahalování tváře na veřejnosti pod pokutou 10 tisíc korun navrhla opoziční SPD Tomia Okamura. Zajistit by to měla změna zákona o přestupcích, s níž Okamurovo hnutí v úterý přišlo. Česko by tak mohlo být další zemí, která v budoucnu zakáže zahalování tváře na veřejnosti. Od 1. srpna toto nařízení platí v Dánsku.