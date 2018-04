České děti zůstaly v Londýně na ulici. Hostitelské rodiny pro ně nepřijely

Otec jednoho z žáků redakci iDNES.cz řekl, že zájezd dětí s učitelkami dorazil do Londýna v pondělí ráno. Po celodenním chození po městě měly být děti rozvezeny do náhradních rodin. Jenže pro ně nikdo nepřijel. Autobus cestovní kanceláře, se kterou škola na zájezd vyrazila, proto začal rozvážet děti do rodin na vlastní pěst.

Část dětí se podařilo ubytovat, část dětí ale řidič, který musel zastavit na povinnou přestávku, rozvézt nemohl, děti tak spolu s učitelkami musely nocovat v autobuse.

„Škola zajistila náhradní autobus, který s dětmi program následující den absolvoval. Večer je ale vyložil na parkovišti u Ikey, aby děti dostaly alespoň teplou večeři. Nebylo možné, aby autobus znovu rozvážel děti celou další noc po hostitelských rodinách, proto učitelky rozhodly, že seženou dětem hotel, kde s nimi přespaly. Dnes proto objíždí rodiny a shromažďují věci, které si tam děti nechaly, aby mohli všichni žáci přejít od rodin do hotelu,“ popsal muž, který si nepřál být jmenován.

Sám bral situaci s klidem, ale mluvil s rodiči, kteří prý celou věc nesli těžce, byli vystresovaní z toho, že mají v noci na kraji Londýna děti na parkovišti. Vinu podle muže nenese škola, ale cestovní kancelář, která zájezd organizovala.

Základní škola Horoměřice událost nechtěla komentovat. „Bohužel žádné informace zatím nemohu poskytovat,“ uvedla ředitelka školy Eva Silberová.

Vina je na straně anglického koordinátora, míní delegátka

„Nastal ten problém, že anglický koordinátor neposkytl transfer do rodin. Normálně to chodí tak, že přijedeme na místo setkání, kam si hostitelské rodiny pro děti přijedou. Jenže to se bohužel tentokrát nestalo,“ uvedla pro iDNES.cz delegátka Cestovní kanceláře CK2 Marie Šoukalová.

„Byla jediná možnost vzít autobus, jenže to nebylo časově zvládnutelné, děti se dostávaly do postelí až po půlnoci, kolem jedné ráno jsme měli teprve asi polovinu dětí rozvezených, takže jsme první noc strávili s částí dětí v autobuse. Školy si na další noci zařídily ubytování v hotelu,“ dodala Šoukalová. Podobnou zkušenost s hostitelskými rodinami prý zatím jako delegátka nemá.

Událost iDNES.cz potvrdila i Cestovní kancelář CK2. „Problém při rozvozu do hostitelských rodin skutečně nastal a byl neprodleně řešen. Momentálně je ubytování zajištěno ve tříhvězdičkovém hotelu, kde bude skupina bydlet až do konce poznávacího zájezdu. Prioritou pro nás bylo ubytování dětí, řešení s anglickými partnery budeme hledat později,“ sdělil referent zájezdů Miloš Pospíšil.

Dodal, že veškeré náklady za hotel Cestovní kancelář za žáky zaplatí a bude jim poskytnuta kompenzace za vzniklé komplikace.

Děti dostaly možnost hlasovat o tom, zda se chtějí předčasně vrátit domů, shodly se ale, že zájezd dokončí a vrátí se až za dva dny. Zbytek programu tak probíhá podle plánu.