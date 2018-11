VIDEO: Při projevu Trumpa omdlela žena, prezident všechny vybídl k modlitbě

Prezident Donald Trump před volbami navštívil 44 volebních shromáždění. Jen v minulém týdnu se zúčastnil jedenácti. V pondělí pozdravil Trump republikánské voliče kromě státu Missouri ještě v Ohiu a Indianě.

V USA v úterý začaly volby do Kongresu, které mohou změnit rozložení sil hlavně ve Sněmovně reprezentantů. Podle předvolebních průzkumů se očekává výrazný úspěch demokratů, kteří by tak ovládli Sněmovnu reprezentantů, republikáni by si mohli udržet převahu v Senátu.

Momentálně mají nad Kongresem převahu republikáni, pokud tuto převahu ve Sněmovně reprezentantů skutečně ztratí, mohlo by to značně zkomplikovat zbývající dva roky vlády šéfa Bílého domu.

Demokraté se totiž netají tím, že kontroverzního prezidenta, jehož administrativa se opírá o Kongres, chtějí blokovat.