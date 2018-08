Senát nedáme těm, kteří mají parlament za žvanírnu, řekl Bělobrádek

Slova o parlamentu jako žvanírně použil dříve šéf ANO, současný premiér Andrej Babiš. „Není jedno, na jakých ideálech postavíme naši zemi,“ řekl nezávislý kandidát Pavel Fischer, který má před senátními volbami podporu nejen lidovců, ale i ODS, TOP 09 a Starostů a nezávislých.

„Úspěchem bude posílení senátního klubu,“ řekl iDNES.cz Bělobrádek. Lidovci mají nyní v Senátu 16 zástupců, z nichž tři své pozice obhajují. a jejich klube je druhý nejsilnější v horní komoře parlamentu.

Do senátních voleb posílají dvanáct vlastních kandidátů a tři další podporuje. Kromě Fischera, bývalého poradce prezidenta Václava Havla a neúspěšného prezidentského kandidáta, také Jiřího Drahoše, největšího soupeře Miloše Zemana v prezidentské volbě, a živnostníka a publicistu Boba Fliedra.

Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a kandidát do Senátu Hayato Okamura.

Mezi kandidáty KDU-ČSL je i Hayato Okamura, jehož názory jsou ale, jak zdůraznil, radikálně odlišné od nesnášenlivých, jaké zastává jeho bratr Tomio Okamura se svojí stranou SPD.

„Moje kampaň je každodenní práce,“ řekl vsetínský senátor a bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek, který svůj post v horní komoře parlamentu obhajuje.

Fischer kritizuje Zemana, že nejede hájit Marshallův plán pro Afriku

„Rozhoduje se, jestli budeme stát na straně totality a svobody,“ řekl Fischer, který je vzhledem k široké podpoře favoritem senátních voleb v Praze 12.

Kritizoval prezidenta Miloše Zemana, že nepojede na Valné shromáždění do New Yorku, aby tam obhajoval Marshallův plán pro Afriku, o němž mluví premiér Andrej Babiš jako cestě, jak bránit přílivu migrantů do Evropy. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček tvrdí, že vše podstatné již bylo řečeno, a do New Yorku místo něj jede ministr zahraničí Jan Hamáček,