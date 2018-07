Ilustrace na Twitteru spojily záchranu Thajců s MS ve fotbale i brexitem

Cartoons by @stephffart for The Nation. All we have now is hope while we wait to hear about the successful rescue of the thirteen from Tham Luang cave in Northern Thailand #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ThaiCaveRescue #ถ้ำหลวง #Thailand https://t.co/RQhJuUksjc