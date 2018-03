Děti se na sociálních sítích nechovají bezpečně. Poučí je známý youtuber

„Když se ptáme dětí ve školách, kterým ještě nebylo 13 let, více než polovina z nich nám přizná, že mají účet aspoň na jedné sociální síti, i když je to proti pravidlům,“ popisuje Jirka Král. Průzkum ukázal, že děti ve věku 9-12 let jsou aktivní průměrně na třech různých sociálních sítích.

Jirka Král český youtuber, který točí videa hlavně z oblasti počítačových her, cestování a ze života. Je mu 28 let a od roku 2015 se naplno věnuje YouTube, kde má téměř 1 milion odběratelů. Na Facebooku a Instagramu má přes 500 tisíc fanoušků.

Nejpopulárnější jsou YouTube (93 %), Instagram (78 %) a Facebook (60 %). Povolená věková hranice pro založení účtu je přitom 13 let.

„Často potkávám holky nebo kluky přesvědčené o tom, že jsem si s nimi psal a domlouval schůzku, ale ve skutečnosti to byl bohužel falešný profil, kterému na sebe prozradili spoustu soukromých informací nebo si dokonce domluvili osobní schůzku. To je jeden z důvodů, proč jsem začal uvažovat o projektu, který by dětem pomohl rozlišovat, co je na síti dobré a špatné,“ dodal.



Nevědomky ukazují své soukromí celému světu

Problémem je, že se děti chovají na sítích příliš důvěřivě a jsou tak na internetu snadným terčem. Dokládá to fakt, že 56 procent chodí na nechráněné wi-fi sítě, 42 procent komunikuje s lidmi, které nikdy neviděly, a 15 procent dokonce prozradilo kamarádům hesla ke svým online účtům.



Proto společnost Avast s populárním youtuberem Jirkou Králem vytvořili projekt Buď safe online. A v následujících 14 měsících budou dětem na českých základních školách přednášet například o tom jaké jsou druhy internetových hrozeb, jak poznají falešnou aplikaci, jak si správně zabezpečit svá data a profily na sociálních sítích nebo jak si vytvořit silné heslo.



Na podporu projektu vznikl i web, obsahující řadu edukativních videí a dalších materiálů, vztahujících se k jednotlivým bezpečnostním tématům. Kromě dětí zde naleznou své kategorie i rodiče a učitelé. Součástí projektu je také soutěž, do které se mohou zapojit základní školy z celého Česka. Během 14 měsíců se tým zastaví vždy v jedné vítězné škole v jednom ze 14 krajů.