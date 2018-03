Z tepláků do tepláků. Vězni si chtějí v maratonu vyběhat šanci najít práci

Martin byl před několika lety odsouzený za ublížení na zdraví s následkem smrti. Trest si odpykává ve věznici v Kuřimi, kde stráví dalších 27 měsíců, nebo bude v červnu podmínečně propuštěn. Když loni v létě zjistil, že existuje zmíněný závod, rozhodl se zapojit.

„Je to pro mě motivace, jak se začít znovu hýbat, začlenit se do normálního života. To, co se stalo, neovlivním. Chci se zabývat budoucností, tím, co bude a na to se těším,“ říká.

Je jedním ze dvou kuřimských vězňů, kteří letos poběží závod v rámci třetího ročníku projektu Yellow Ribbon Run. Trestanci mají možnost běžet pražský půlmaraton, maraton a štafety. Poběží tak společně se závodníky, kteří mají čistý trestní rejstřík. Projekt může kdokoliv podpořit tím, že si připne žlutou stužku.

Martin si dal za cíl uběhnout půlmaraton. Díky tomu se občas dostane i za zdi vězení. Vedení kuřimské věznice totiž umožňuje odsouzencům, aby trénovali i v přírodním terénu. Zájemci o závod musí projít kontrolou odborné komise, která zkoumá, zda jsou bezpeční pro své okolí nebo nemají tendenci utéct.

„Chceme, aby odsouzený, který od nás odchází, byl co nejlépe vybaven do života a toto je obrovská šance pro ty, kteří neví, jak si dál v životě poradí. Máme zkušenost s odsouzenými, do kterých by nikdo neřekl, že se něčeho takového zúčastní, sedí mnoho let a přesto se hlásí. Pocit, že jsou mezi normálními lidmi, že mají šanci vyjet do Prahy, je pro ně obrovská zkušenost,“ říká ředitelka kuřimské věznice Zuzana Kalivodová.

Martin podle vlastních slov běhá dvakrát nebo třikrát týdně. „Běh mi pomáhá srovnávat si myšlenky, působí na mě endorfiny a to je fajn pocit,“ říká.

Zpronevěřil 84 milionů, nyní běhá maratony

Bývalý advokát Marian strávil v kuřimské věznici téměř čtyři roky, loni byl propuštěn. Seděl za zpronevěru 84 milionů korun. Jak sám říká, čas ve vězení plyne úplně jinak než na svobodě. Když proto přišla před dvěma lety příležitost trénovat na závody, neváhal. Nejdříve běžel štafetu, loni si dal vyšší cíl.

„Byl jsem jediný z naší věznice, kdo běžel maraton. Trénoval jsem na něj tři čtvrtě roku čtyřikrát týdně a nakonec jsem to měl za 3:50,“ říká Marian.

Kdy se poběží První závod, kterého se vězeňští běžci zúčastní, bude 7. dubna pražský půlmaraton. Na začátku května čeká ty nejodvážnější maraton, 13. června poběží pražskou štafetu. Zatímco v roce 2016, kdy projekt začínal, se do něj zapojilo 32 lidí, loni jich běželo už 374.

Běhání mu vydrželo i po odchodu z vězení, proto letos poběží znovu. Tentokrát ale už jako svobodný člověk. Chystá se na dva půlmaratony a štafetové závody.

Během uplynulého roku se Marianovi podařilo najít práci. Nejdřív nastoupil do personální agentury, která ale během dvou měsíců přestala fungovat. Poté dostal od známého práci v jedné firmě, kde pracuje jako administrativní pracovník. Podle organizátorů Yellow Ribbon Run vyžaduje zhruba 50 procent zaměstnavatelů výpis z trestního rejstříku.

„Když tam máte záznam, dost to omezuje vaše možnosti. I kdybyste uměla cokoliv, měla zlaté ruce, na pohovoru narazíte. Nemůžete si založit firmu, nevezmou vás do samosprávy, státních organizací, nedají vám živnostenský list. Nezbude vám než se orientovat na speciální zaměstnavatele, kterým nevadí, že pracují s odsouzenými, nebo se spolehnout na známé,“ myslí si Marian.

U českých odsouzenců dochází k recidivě zhruba v 70 procentech případů. Průměrné denní náklady na jednoho vězně loni činily 1 187 korun.

„Každý rok opouští brány věznic přes deset tisíc vězňů, pouze polovina z nich má šanci najít zaměstnání. Jestli můžeme udělat něco pro to, aby se ten počet zvýšil, je dobré pro to udělat maximum. Lidé, kteří zaměstnání najdou, pravděpodobně nebudou pokračovat v páchání další trestné činnosti,“ uvedl náměstek sekce trestní politiky ministerstva spravedlnosti Vladimír Zimmel.

Vězeňkyně ve Světlé nad Sázavou a jejich loňský trénink na běžecký závod: