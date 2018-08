Může se to stát i chlapům. Američtí wrestleři popsali sexuální obtěžování

„Je to lékař, určitě to dělá z nějakého důvodu,“ říkal si profesionální zápasník Nick Nutter pokaždé, když jej týmový doktor Richard Strauss v mládí vyšetřoval - a přitom osahával.

Stejně jako nejméně stovku dalších sportovců, kteří v 70. až 90. letech studovali univerzitu v Ohiu, podle amerického deníku The New York Times jejich příběhy zaznamenala univerzitní vyšetřovací komise.

Ta už vyslechla více než 200 bývalých studentů a zaměstnanců školy a další jsou na řadě, píše CNN. Uvádí, že se neozvali jen wrestleři, ale i další atleti ze čtrnácti různých týmů.

Na lékaře už v 90. letech jeden ze zápasníků Steve Snyder-Hill podal stížnost, univerzita se jí však nezabývala s tím, že si nikdo jiný nestěžoval. Muži dnes říkají, že věděli, že je něco špatně, ale neuvědomovali si, že jsou obětí sexuálního násilí.

Na Twitteru nyní příběhy wrestlerů mají hashtag UsToo, tedy „nás taky“. Heslo odkazuje k celosvětové kampani MeToo, která bojuje proti sexuálnímu násilí na ženách. Právě ženy nakonec přiměly svalnatého wrestlera, aby o svých zkušenostech otevřeně promluvil.

Ať přišli s čímkoliv, lékař přešel k vyšetření penisu

Vzpomínky na nepříjemná vyšetření totiž dlouho potlačoval. Na mysl mu přišly až ve chvíli, kdy v televizi sledoval zprávu o amerických gymnastkách. Ty sexuálně zneužíval lékař americké reprezentace Lawrence Nassar, který byl za to nakonec počátkem letošního roku odsouzen k trestu vězení 40 až 175 let.



„Až zprávy z Michiganu nás donutily říct ‚hej, může se to stát i chlapům‘,“ říká Nutter a vzpomíná, jak mu Strauss sahal na přirození „při devatenácti vyšetřeních z dvaceti“ a jak si jej jednou pozval i domů, aby mu mohl „akutně ošetřit nebezpečnou vyrážku“.

Lékař spáchal v roce 2005 sebevraždu a obviněním se tak nemůže bránit. K Nutterovi se však veřejně připojili i další muži, o které se týmový lékař v mládí staral.

David Mulvin, který byl na konci 70. let kapitánem družstva, líčí, že mu Strauss léčení plísňové infekce na genitáliích „zpestřil“ nevyžádaným uspokojováním.

Stejně jako ostatní spoluhráči, se kterými po letech sdílel nikdy předtím nevyřčené zážitky, tehdy cítil vinu a stud. „Myslím, že měli pocit, že erekce znamená souhlas. Že je to jako říct ‚líbí se mi to‘,“ popisuje Mulvin i za ně. Nezáleželo na tom, s jakým zdravotním problémem přišli, Strauss podle nich vždy nakonec přešel k „prohlídce“ jejich ohanbí.

Proč se chlapci, kteří by svou fyzickou konstitucí mohli lékaře jednou ranou srazit k zemi, sexuálnímu obtěžování nebránili? Podle wrestlerů to nebylo tak jednoduché - jak by vypadalo, kdyby svalnatí a o hlavu vyšší zápasníci ublížili malému, hubenému a mnohem staršímu muži? Komu by škola věřila - jim, nebo Straussovi?

„Já nejsem násilník a upřímně jsem spíš tichý člověk. Nebylo to tak lehké. A ani dnes bych ho asi nepraštil. Necítím k tomu muži nenávist. Měl v sobě démony,“ říká dnes Nutter. „Myslím si, že to všechno souvisí s mocí. Někdo má nad vámi moc a nezáleží na tom, jakého pohlaví jste,“ dodává také Snyder-Hill.