Zemřel bývalý nizozemský premiér Wim Kok, otec Maastrichtské smlouvy

20:05 , aktualizováno 20:05

Ve věku 80 let zemřel na srdeční selhání bývalý nizozemský premiér Wim Kok. Oznámila to v sobotu nizozemská Strana práce (PvdA), v jejímž čele stál patnáct let. Nizozemské vládě Kok předsedal v letech 1994-2002, kdy vedl tři středové koalice.