Weinsteinovi hrozí až 25 let, před velkou porotou odmítl vypovídat

7:42 , aktualizováno 7:42

Velká porota v New Yorku obvinila amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a zločinného sexuálního jednání. Oznámil to manhattanský prokurátor Cyrus Vance. Weinsteinovi hrozí podle amerických médií až 25 let ve vězení.