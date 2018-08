Washington zamořili potkani, radnice nasadila suchý led a solární koše

V hlavní městě Spojených států se přemnožili potkani. Můžou za to mírnější zimy a vyšší počet restaurací. Město do likvidace hlodavců investuje statisíce dolarů, píše list The Washington Post.