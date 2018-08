Znečištěné ovzduší snižuje inteligenci, lidem sebere až rok vzdělání

Nový výzkum odhalil, že vysoká úroveň znečištění ovzduší vede k výrazně horším výsledkům v jazykových či matematických testech. Průměrný dopad, kterou má toxický vzduch na inteligenci člověka, lze podle vědců přirovnat ke ztrátě jednoho roku ve škole.

„Znečištěný vzduch může každého připravit o jeden rok vzdělání, což je velký objem,“ zdůrazňuje Si Čchen, člen výzkumného týmu z Yaleovy univerzity. „Špatné ovzduší má největší vliv na osoby starší 64 let, muže či lidi s nižším vzděláním. Pokud bychom udělali výpočet pro tyto skupiny, může být ztráta i několik let vzdělání,“ dodal pro The Guardian.

Ačkoli již dřívější výzkumy dokázaly, že znečištění ovzduší má výrazný vliv na poznávací schopnosti studentů, nové šetření je první, které se zaměřilo na lidi všech věkových kategorií či na rozdíly mezi muži a ženami. Na výzkumu se podíleli vědci z americké Yaleovy univerzity společně s týmem z univerzity v Pekingu. Výzkumníci v Číně během čtyřletého bádání prozkoumali matematické a jazykové schopnosti u zhruba 20 000 lidí.

K vyhodnocení testů vědci využili záznamy o znečištění oxidem dusičitým, oxidem siřičitým a prachových částic v prostředí, kde žili účastníci studie. Z výsledků vyplývá, že čím déle jsou lidé vystaveni zamořenému vzduchu, tím spíš bude jejich inteligence v ohrožení. Zajímavostí je, že znečištění více postihuje jazykové než matematické dovednosti a projevuje se více u mužů než u žen. Tyto rozdíly podle vědců vycházejí z odlišného fungování mužského a ženského mozku.

Znečištěné ovzduší zabije ročně 7 milionů lidí

Vědci kognitivní schopnosti měřily na základě 24 standardizovaných matematických úkolů a 34 slovních poznávacích úloh. Autoři se podle britské BBC domnívají, že výsledek má široký dopad, jelikož více než 80 procent lidí žijících ve městech po celém světě je vystaveno nezdravému ovzduší.



„Nejnovější studie se shoduje s předchozími výzkumy. Ale nové je na ní to, že se zaměřuje na situaci v Číně a je ve srovnání s předešlými studiemi velmi podrobná. Navíc rozlišuje podle pohlaví a podle věku,“ vysvětluje Derrick Ho z hongkongské technické univerzity.



Navzdory tomu, že má znečištění ovzduší ročně na svědomí sedm milionů předčasných úmrtí, jeho vliv na duševní zdraví zatím není příliš známý. Jedna z nedávných studií prokázala, že toxický vzduch vede k vysoké úmrtnosti u lidí s duševním onemocněním či k většímu výskytu duševních nemocí u dětí. Jiná studie poukázala na to, že lidé žijící v blízkosti rušných silnic či smogových oblastí mají zvýšené riziko demence či Alzheimerovy choroby.

Kolem 91 procent světové populace žije v prostředí, kde škodliviny převyšují normy doporučené Světovou zdravotnickou organizací.

