Plaga chce maturity jinak, variantou jsou i dvě úrovně z matematiky

„Očekávání byla taková, že to bude vstupenka na vysoké školy, ale v tuto chvíli srovnáváme skupiny studentů, a to řešení může být rozdělení na matematiku a matematiku plus nebo na mistrovskou zkoušku a matematiku maturitní,“ uvedl Plaga v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.



„Jedna společná laťka pro všechny nestačí a nevyhovuje, buď bude příliš nízko a studenti budou mít maturitu, která ale nebude vyhovovat požadavkům na další vzdělání, nebo bude příliš vysoko, a pak budeme mít problém se studenty s nedokončeným vzděláním,“ dodal s tím, že v současnosti se ukazuje, že jedna laťka není dostatečná.



Změnu školského zákona by rád předložil na podzim. Záleží však, jestli v té době bude stále ještě ve vládě. Pokud by se návrh podařilo protlačit přes legislativní proces, týkal by se maturit od roku 2020.

Plaga by také rád decentralizoval státní maturity. Do budoucna by například chtěl, aby si školy samy mohly samy opravovat slohové maturitní práce. Případně aby samy zadávaly i jejich témata. I to by mělo být součástí změny školského zákona.

Jeho návrh by plně podpořil i senátor Jiří Růžička (za TOP 09). Po změně volají i někteří poslanci.

Plaga také přiznal, že by se rád zasadil o zlepšení informovanosti veřejnosti ohledně státních maturit. Byl by například rád, pokud by se nejasnosti v zadání nebo více správných odpovědí řešilo dříve. Tato změna by se v ideálním případě mohla dotknout již podzimních maturantů.

Letošní státní maturity skončily fiaskem, po němž byl odvolán šéf vzdělávací společnosti Cermat Jiří Zíka. Ukázalo se, že v maturitním testu z češtiny byla chyba, kvůli níž musely být výsledky testů přehodnoceny. Závěrečnou zkouškou z matematiky pak neprošla téměř čtvrtina studentů.